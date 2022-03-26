Минздрав должен разработать изменения к установлению карантина в связи с военным положением.

С 27 марта "красный" уровень эпидопасности в связи с распространением COVID-19 отменяется в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской и Хмельницкой областях.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, соответствующее решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской и Хмельницкой областей", - отметил он.

По словам Немчинова, комиссия поручила Министерству здравоохранения обеспечить разработку изменений к постановлению Кабмина о введении карантина относительно особенностей применения ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории регионов в связи с введением с 24 февраля военного положения в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Украине начнут производить генерическую версию антиковидного препарата Paxlovid от компании Pfizer. Соответствующий конкурс на лицензию выиграла фармацевтическая компания "Дарница".

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