По завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространенным и устойчивым, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.

В Германии официально признали завершение пандемии COVID-19.

Как пишет немецкое издание Tagesspiegel, первую волну зимних заболеваний жители страны должны пережить вполне уверенно.

"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", - отметил руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен, который входит в совет по вопросам коронавируса при федеральном правительстве Германии.

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По его мнению, по завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.

Комментируя ситуацию в Китае, где сейчас массово распространяется коронавирус после отказа от политики "нулевой толерантности" к COVID-19, Дростен отметил, что ключевой ошибкой в Китае было то, что не было осведомленности о вакцинации среди населения, особенно среди пожилых людей.

"Кампания по вакцинации в Германии и Европе в целом стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Кроме того, абсолютно оправданы ограничения, которые были введены из-за распространения COVID-19", - говорит вирусолог.

Ситуация с коронавирусом в Китае

Китай захлестнула крупнейшая волна заражений COVID-19 за весь период пандемии. В стране обнаруживают до 37 млн новых случаев заражения в сутки.

В то же время эксперты считают, что еще очень рано объявлять об окончании пандемии COVID-19 на фоне опасений потенциально разрушительной новой волны заболевания в Китае. Такое предупреждение сделали ученые, после того, как Китай начал отказываться от политики "нулевого ковида".