При этом производители обещают, что еще поднимут цены.

Цена на вакцины против COVID-19 в США резко выросла за последние несколько месяцев. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) платит более $80 за две дозы вакцины Pfizer и Moderna.

При этом, летом 2020 года CDC купил вакцину Pfizer по цене $19,50 за дозу и вакцину Moderna по $15,25 за дозу. В то время CDC закупил по 100 млн каждой вакцины. Затем эти цены выросли летом 2022 года, когда CDC закупил 66 млн доз вакцины Moderna по цене $26,36 за дозу и 105 млн доз вакцины Pfizer по $30,48 за дозу, передает Newsweek.

Издание отметило, что летом министр здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерра направил письмо компаниям Moderna и Pfizer, в котором говорилось: "Вакцины против COVID-19, поступающие на рынок этой осенью, должны иметь разумную цену, отражающую прибыль, полученную благодаря инвестициям правительства США. Взвинчивание цен подорвет доверие, которое американцы оказали вам".

Видео дня

Письмо Бесерры было ответом на заявления Moderna и Pfizer о том, что они планируют снова поднять цены на вакцины. В январе The Wall Street Journal сообщила, что Moderna рассматривает возможность повышения цен на свою вакцину против COVID-19 до $110-$130 за дозу.

Перед этим Администрация Байдена заявляла, что федеральные средства больше не будут использоваться для закупки вакцин от коронавируса. Они будут закупаться на коммерческой основе.

Коронавирус: новости

19 сентября стало известно, что с начала осени число больных коронавирусом в США начало быстро расти и уже почти достигло показателей первой волны, прокатившейся весной 2020 года. В связи с этим, отвечающая в ВОЗ за борьбу с COVID-19 Мария Ван Керхове, сообщила, что тревожные отчеты о растущем числе заболевших и участившихся тяжелых случаях течения болезни поступают не только из США, поэтому к новой волне коронавируса следует готовиться всем странам.

Вас также могут заинтересовать новости: