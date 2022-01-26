В Украине за сутки выявили 24 321 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2809 детей и 642 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3073 человека; зафиксирован 141 летальный случай; выздоровели 5514 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 157 918.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 913 809 человек;
- выздоровели - 3 596 715 человек;
- летальных исходов - 99 584;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 661 202.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1919;
Винницкая область - 1297;
Волынская область - 530;
Днепропетровская область - 804;
Донецкая область - 1018;
Житомирская область - 932;
Закарпатская область - 734;
Запорожская область - 467;
Ивано-Франковская область – 1972;
Киевская область - 872;
Кировоградская область - 121;
Луганская область - 478;
Львовская область – 1886;
Николаевская область - 440;
Одесская область – 1319;
Полтавская область - 831;
Ровенская область – 1110;
Сумская область - 1209;
Тернопольская область - 890;
Харьковская область - 1506;
Херсонская область - 508;
Хмельницкая область - 1471;
Черкасская область - 690;
Черновицкая область – 1060;
Черниговская область - 257.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Более 30 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, от начала вакцинальной кампании привито 15 млн 221 тыс. 308 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 221 тыс. 306, две дозы – 14 млн 519 тыс. 768, дополнительную дозу – 14 тыс. 237, бустерную – 248 тыс. 063.
"Всего проведено 30 млн 003 тыс. 374 прививки", - говорится в сообщении.
В частности, за прошедшие сутки вакцинировано 81 тыс. 736 человек. Первую дозу получили 29 тыс. 929, вторую – 28 тыс. 984 человека, дополнительную – 628, бустерную – 22 тыс. 195.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.