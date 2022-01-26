Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявили 24 321 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2809 детей и 642 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3073 человека; зафиксирован 141 летальный случай; выздоровели 5514 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 157 918.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 913 809 человек;

выздоровели - 3 596 715 человек;

летальных исходов - 99 584;

проведено ПЦР-тестирований - 17 661 202.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1919;

Винницкая область - 1297;

Волынская область - 530;

Днепропетровская область - 804;

Донецкая область - 1018;

Житомирская область - 932;

Закарпатская область - 734;

Запорожская область - 467;

Ивано-Франковская область – 1972;

Киевская область - 872;

Кировоградская область - 121;

Луганская область - 478;

Львовская область – 1886;

Николаевская область - 440;

Одесская область – 1319;

Полтавская область - 831;

Ровенская область – 1110;

Сумская область - 1209;

Тернопольская область - 890;

Харьковская область - 1506;

Херсонская область - 508;

Хмельницкая область - 1471;

Черкасская область - 690;

Черновицкая область – 1060;

Черниговская область - 257.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Более 30 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, от начала вакцинальной кампании привито 15 млн 221 тыс. 308 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 221 тыс. 306, две дозы – 14 млн 519 тыс. 768, дополнительную дозу – 14 тыс. 237, бустерную – 248 тыс. 063.

"Всего проведено 30 млн 003 тыс. 374 прививки", - говорится в сообщении.

В частности, за прошедшие сутки вакцинировано 81 тыс. 736 человек. Первую дозу получили 29 тыс. 929, вторую – 28 тыс. 984 человека, дополнительную – 628, бустерную – 22 тыс. 195.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.