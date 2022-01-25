Область пока еще не в "красной" зоне, однако из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 могут закрыть рестораны и спортзалы, а всех школьников перевести на дистанционное обучение.

Во Львовской области из-за вспышки коронавируса с 26 января планируют усилить карантинные ограничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Он отметил, что в связи с увеличением больных коронавирусом областная комиссия ТЭБ и ЧС 25 января будет принимать решение об усилении карантинных ограничений.

В частности, с 26 января все учебные заведения, кроме дошкольных, должны перейти на дистанционную форму обучения, ведь медики все больше больных фиксируют среди детей.

"С 11 по 24 января у 1754 детей подтвердился COVID-19. Кроме того, есть положительная динамика наполненности детских коек, и по состоянию на сегодня 165 детей находятся на лечении в стационарах", - отметил Чемерис.

Также региональный координатор по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут отметил, что с прошлой пятницы в регионе детская заболеваемость COVID-19 выросла почти в полтора раза.

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"Если в пятницу было госпитализировано 102 ребенка, то уже в понедельник, 24 января - 165 малышей. То есть за буквально три дня количество госпитализаций увеличилось в полтора раза. Есть и взрослые, и дети в реанимационных отделениях. По состоянию на вчера таких людей было 105 человек, на аппаратах ИВЛ – 32 пациента", - рассказал он.

По словам Когута, количество людей, имеющих положительный результат ПЦР-теста, в области растет ежедневно. За 24 января таких людей было 2 299, и еще более двух тысяч в предыдущие дни.

"Стоит учесть, что это были выходные и к медикам люди обращались меньше. Но 21 января мы побили рекорд – более 3 200 человек. Таких цифр не было ни осенью, ни весной прошлого года. И я считаю, что это еще не предел – мы только поднимаемся к кризисной ситуации по заболеваемости коронавирусом", - сказал Когут.

Также на брифинге директор Львовского областного клинического перинатального центра Мария Малачинская отметила, что во время этой волны COVID-19 стремительно возросла заболеваемость среди беременных женщин. В частности, в областном перинатальном центре находится 22 женщины с подтвержденным коронавирусом, еще 42 – на лечении в Центре легочного здоровья.

По словам медика, течение заболеваемости у беременных – средней тяжести. Но на прошлой неделе на 16 сутки после рождения ребенка умерла женщина, больная коронавирусом.

Поэтому, по словам Чемериса, во время заседания комиссии вечером 25 января департамент здравоохранения ЛОГА будет предлагать запретить проведение в области любых развлекательных мероприятий, ввести ограничения на перевозки в общественном транспорте, в частности, разрешены будут только перевозки с заполненностью не более 50% пассажиров. А если динамика по заболеваемости в области будет сохраняться или же дальше будет расти, то с 1 февраля прекратят работу заведения общепита с разрешением работать только "на вынос", спортзалы и фитнес-клубы.

"Для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, мы вынуждены прибегать к таким действиям", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в последнее время фиксируют наибольшее количество больных коронавирусом среди всех регионов.

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