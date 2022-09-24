Ожидается, что она начнется в середине октября.

В странах Северной Европы, где более холодная и влажная погода, растет количество случаев COVID-19 и госпитализаций.

Тревожная ситуация возникла в Бельгии, Великобритании и Дании, пишет Politico.

Управление здравоохранения Бельгии заявило, что в середине октября в этом регионе ожидается новая волна COVID-19.

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За последнюю неделю в этой стране количество новых случаев коронавируса увеличилось на 17%, а госпитализаций - на 4%.

В Дании также фиксируют рост заболеваемости, после длительного периода снижения. Там количество госпитализаций за последнюю неделю выросло на 6%.

В то же время в Великобритании число новых случаев за неделю выросло на 13%, а количество госпитализаций на 17%.

Пандемия COVID-19

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом, который получил названиеCOVID-19, стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

Уже в марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала случившиеся пандемией. За последние годы мир пережил несколько волн коронавируса и были выявлены новые штаммы.

Как ранее сообщал УНИАН, общемировая тенденция на рост новых случаев COVID-19 проявилась и в Украине.

4 сентября в Минздраве заявили, что в Украине началась новая волна коронавируса.

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