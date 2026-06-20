Более половины консервов с тунцом, продаваемых в ЕС, представляют опасность, - исследование

По словам экспертов, загрязнение ртутью зависит от многих факторов.

Консервы из тунца являются популярным продуктом питания по всей Европе, однако, согласно результатам французского исследования 2024 года, к их выбору следует подходить осторожно - более половины проверенных продуктов не соответствовали самым строгим санитарным нормам. Об этом пишет Noklapja.

Отмечается, что французская некоммерческая организация "Bloom" приобрела и проверила 148 банок консервов из тунца в нескольких странах Европы. Результаты исследования показали, что во всех продуктах было обнаружено загрязнение ртутью.

Сколько рыбы можно употреблять без опасений?

Видео дня

Согласно анализу "Bloom", 57% проверенных консервов превышали предельный уровень содержания ртути для большинства видов рыбы, который составляет 0,3 мг на килограмм. Хотя для тунца в настоящее время действует более высокий предельный уровень ЕС - 1 мг/кг, по мнению организации, эти нормы являются слишком либеральными и не отражают должным образом риски для здоровья.

Концентрация ртути в двух продуктах, продаваемых в местных магазинах, составляла 0,16 и 0,21 мг/кг соответственно, то есть была ниже более строгих рекомендаций. В то же время во многих других продуктах были зафиксированы значительно более высокие показатели.

"Самая высокая концентрация была зафиксирована в консервах из тунца Petit Navire, приобретенных в парижском магазине Carrefour City, которые содержали 3,9 мг/кг ртути. Это не только в несколько раз превышает рекомендуемый уровень в 0,3 мг/кг, но и почти в четыре раза превышает действующий предельный уровень ЕС для тунца. Согласно результатам исследования, три вида консервов, продаваемых во Франции, превысили даже нормативный порог в 1 мг/кг", - добавили в материале.

Эксперты считают, что загрязнение ртутью зависит от многих факторов. Инженер по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Ксавье Лефевр отмечает, что важную роль играют вид рыбы, район вылова, а также возраст животного. Чем старше животное, тем больше времени у него есть для накопления ртути из окружающей среды.

"С этой точки зрения тунец представляет особый риск. Крупные хищные виды рыб, питающиеся мелкой рыбой и моллюсками, естественным образом могут накапливать в своем организме больше загрязняющих веществ и тяжелых металлов, чем более мелкие и короткоживущие сардины. Поэтому ЕС установил более высокие предельные значения для крупных видов рыб", - подчеркивает издание.

В свою очередь эксперты отмечают, что тунец и впредь может оставаться ценным источником белка, от которого не следует отказываться, но важно соблюдать умеренность и в этом. В частности, более мелкие виды морской рыбы, например, сардина или анчоус, в основном содержат меньше ртути, поэтому являются лучшим выбором для тех, кто хочет сократить потребление тяжелых металлов.

Другие интересные материалы о продуктах

Ранее ученые рассказали, с чем следует сочетать куриную грудку для здорового питания. По их словам, в этот список продуктов вошли цельнозерновые продукты, картофель, листовые овощи, фасоль и другие.

Также исследование показало, что грецкие орехи могут способствовать лучшему сну. В частности, во время фазы употребления грецких орехов у участников наблюдалось значительное повышение вечернего уровня мелатонина, сократилось время, необходимое для засыпания.

Вас также могут заинтересовать новости: