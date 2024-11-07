В министерстве констатируют, что по состоянию на сейчас в Украине ежемесячное количество вакцинированных украинцев очень редко когда превышает 5 тысяч против 100-150 тысяч в довоенный период.

В период военного положения украинцы почти перестали вакцинироваться против COVID-19. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время пресс-конференции на тему нового эпидемического сезона в Украине.

"Количество провакцинированных украинцев остается на очень низком показателе. Если раньше мы имели в месяц по 100, по 150 тысяч вакцинированных украинцев, то по состоянию на сейчас у нас ежемесячное количество вакцинированных украинцев очень редко когда превышает 5 тысяч. Это если взять лучшие месяцы после объявления военного положения. По меньшей мере 8 млн украинцев сейчас не имеют (никакой - УНИАН) вакцинации против Ковида", - сказал Кузин.

По его информации, пик COVID-19 в Украине был в августе. Доминирующим штаммом этого сезона является "Флирт" ("FLIRT"), который характеризуется более легким течением болезни, но он быстро распространяется. Прогнозируется, что эта волна до конца года будет только уменьшаться.

Видео дня

"Но сейчас набирает обороты грипп и острые респираторные инфекции, вызванные в подавляющем большинстве гриппом. Заболеваемость интенсивная будет с декабря, в течение января, возможно в феврале и даже марте", - отметил Кузин.

Он отметил, что грипп как и COVID-19 может приводить к летальным случаям, особенно у людей с сопутствующими неинфекционными заболеваниями, у людей из групп риска, беременных женщин, пожилых людей.

Чтобы избежать тяжелых последствий Кузин призвал вакцинироваться:

"От гриппа в Украине сейчас доступны две вакцины. Они были доставлены в аптечные учреждения. Суммарно бизнес доставил около 300 тысяч доз вакцины для реализации в аптечной розничной сети. По состоянию на сегодня вакцинировалось чуть больше 64 тысяч украинцев".

Чтобы пройти вакцинацию, по его словам, надо обратиться к семейному врачу, который направит в ближайший пункт прививки. Для труднодоступных групп населения, отдаленных районов, регионов будут работать мобильные бригады по вакцинации.

"И недавно начали внедрять опцию - вакцинация в аптеках. Это одна из лучших европейских практик и она достаточно широко используется на территории ЕС. У нас была разработана нормативно-правовая база... Перечень таких аптек будет расширяться. Сейчас только первая аптека получила лицензию. Это аптека в Киеве. Но есть еще несколько заявок", - рассказал Кузин.

Он напомнил, что прививки против COVID-19 и гриппа можно делать одновременно.

Кузин также предупредил, что в эпидсезон могут объявляться локальные карантины, то есть в пределах отдельно взятых территорий, областей, если там будет зафиксировано превышение эпидемического порога. Речь идет о введении дополнительных мер в пределах области в зависимости от того, какая группа населения болеет - взрослые или дети. Это прекращение физического обучения в школах на несколько недель, или рекомендации перевести работников предприятий на дистанционную работу. Может быть введение масочного режима.

"По состоянию на сегодня мы находимся почти на 60% ниже, чем этот порог в среднем по Украине. Сейчас достаточно низкий уровень интенсивности эпидемического процесса", - отметил он.

Новый эпидемический сезон

Известно, что в Украине с начала эпидсезона, с 30 сентября, и до 3 ноября ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболел 587 751 человек. Среди них диагноз COVID-19 подтвердился в 10 261 случае. Почти половина больных и госпитализированных - дети.

В июне 2024 года специалисты в Германии зарегистрировали новый вариант Covid - XEC. В сентябре стало известно, что случаи варианта XEC появились в Великобритании, США, Дании и нескольких других странах.

Вас также могут заинтересовать новости: