Специалисты предупредили, что авокадо является существенным триггером мигрени.

Авокадо - один из самых популярных фруктов, являющийся источником питательных веществ, также это невероятно универсальный продукт.

Авокадо, часто рекламируемый как суперпродукт, заслужил широкое уважение диетологов. Однако для людей с определенными проблемами со здоровьем этот фрукт может представлять значительный риск. Авокадо может взаимодействовать с определенными лекарствами и даже вызывать колебания важных показателей. Вот несколько рисков для здоровья, связанных с употреблением авокадо, пишет Healthdigest.

Употребление авокадо может вызвать аллергию

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Люди, страдающие аллергией на латекс, с большей вероятностью будут иметь состояние, называемое синдромом латекс-фрукта, которое вызывает реакцию при употреблении продуктов, содержащих определенный тип белка, который поступает из сока каучуковых деревьев. Авокадо как раз входит в число таких продуктов. По данным Американского фонда астмы и аллергии, у 30–50 % людей, имеющих аллергию на латекс, например, на некоторые медицинские перчатки и стоматологические средства, может развиться этот синдром.

Признаки проблемы имитируют традиционные аллергические реакции, включая дискомфорт кожи, отек и боль в животе.

Авокадо может взаимодействовать с препаратами для разжижения крови при мерцательной аритмии

Людям, страдающим мерцательной аритмией, нарушением свертываемости крови или иным риском образования тромбов, обычно назначают препараты для разжижения крови, чтобы предотвратить их образование. Чтобы работать эффективно, препараты для разжижения крови снижают действие витамина К в организме, что, в свою очередь, замедляет способность крови к свертыванию.

Хотя авокадо само по себе не является самым богатым витамином К из всех фруктов, одна 100-граммовая порция авокадо содержит 18% суточной нормы. Вот почему врач может порекомендовать ограничить потребление продуктов с витамином К, поскольку они могут нейтрализовать действие лекарств и потенциально снизить их эффективность.

Калий в авокадо может быть вреден для людей с заболеванием почек

Людям на поздних стадиях заболевания почек тяжело фильтровать калий. Это может привести к его накоплению в кровотоке, что может привести к опасному дисбалансу в организме, известному как гиперкалиемия. Хотя само по себе это состояние не слишком распространено, у пациентов с поздней стадией заболевания почек "вероятность" развития этого состояния "до трех раз выше".

У людей с проблемами пищеварения могут возникнуть проблемы

Авокадо может содержать много питательных веществ, но они могут быть опасны для людей, которые придерживаются диеты с низким содержанием короткоцепочечных углеводов, которые некоторым людям может быть трудно переваривать. Это может привести к таким симптомам, как газы, вздутие живота, запор, диарея и общее расстройство желудка.

К сожалению, авокадо может содержать значительное количество таких углеводов.

Тирамин в авокадо может быть триггером мигрени

Авокадо является существенным триггером. Виновником является тирамин, аминокислота в фрукте, которая может вызывать дискомфорт.

Жир в авокадо может усугубить изжогу

Возможно, авокадо виноват в этом неприятном приступе кислотного рефлюкса. Он может быть очень тяжелым для желудка, если у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ.

Принимающим лекарства от гипертонии, не следует есть авокадо

Поскольку авокадо богато калием, людям, принимающим бета-блокаторы или ингибиторы АПФ, следует избегать употребления слишком большого количества.

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