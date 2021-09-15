Основная особенность диеты заключается в полном отсутствии углеводов

Диетологи говорят, что кето диета помогает избавиться от лишнего веса и привести свое тело в желаемую форму. Тем не менее, считать кето диету удачной альтернативой правильному питанию нельзя.

Ранее мы рассказывали о том, что можно есть при диете Дюкана, а сегодня разберем другую программу питания.

В чем суть кето питания - особенности диеты

Рацион человека, который соблюдает подобную методику похудения, по большей части, состоит из жиров и белков. При этом, углеводов должно быть не более 50 гр ежедневно. Основной акцент делается на белках. Считается, что при таком подходе к питанию организм насчет тратить энергию, сжигая собственные накопившиеся жиры.

Чем питаться на кето диете - список разрешенных и запрещенных продуктов

Вы можете самостоятельно составить меню на каждый день, учитывая рекомендации диетологов по подбору продуктов:

Что можно есть на кето диете:

яйца;

мясо птицы, говядина, свинина;

рыбу жирных сортов (сельдь, лосось, скумбрию);

жирные молочные продукты (йогурты, сметану, творог, сливки);

орехи и семена (миндаль, арахис, грецкие орехи, тыквенные семечки);

авокадо;

овощи, растущие над землей (зелень, огурцы, спаржу, брокколи, помидоры, грибы и т.д.);

масла и жиры (оливковое, кокосовое масло и т.д.)

Что нельзя есть на кето диете:

хлеб и хлебобулочные изделия;

сладкие напитки;

сахар и кондитерские изделия;

макаронные изделия, крупы (рис, овсянку и т.д.);

фрукты (виноград, цитрусовые, киви);

овощи с содержанием крахмала (картофель, тыкву, кукурузу);

бобовые (фасоль, чечевицу, нут);

алкогольные напитки с содержанием сахара.

Wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтева уточняет:

Нет такого плана питания, который бы рекомендовал приём пищи непосредственно перед сном. На кетодиете можно кушать за два часа до сна.

В качестве перекуса можно выбрать сыр моцареллу, овощные салаты с арахисовым (оливковым маслом), салат из авокадо с яйцом, оливки, йогурт из кокосового молока без сахара и т.д.

Облегченная кето диета и не только - 3 способа питания

Существует несколько вариантов кето диеты, каждый из которых отличается друг от друга:

Классический - большое количество жиров, но очень низкий процент углеводов. Идеальная пропорция БЖУ (белки/жиры/углеводы) = 75/20/5 процентов.

- большое количество жиров, но очень низкий процент углеводов. Идеальная пропорция БЖУ (белки/жиры/углеводы) = 75/20/5 процентов. Циклический - чередование 5\2, то есть, 5 дней вы строго соблюдаете диету и 2 дня живете в режиме "cheat meal", разрешая себе 400-500 гр углеводов в сутки. Этот вариант подходит тем, кто занимается спортом, потому что на циклической кето диете можно быстро разогнать обмен веществ, сжечь жир и набрать сухую мышечную массу.

- чередование 5\2, то есть, 5 дней вы строго соблюдаете диету и 2 дня живете в режиме "cheat meal", разрешая себе 400-500 гр углеводов в сутки. Этот вариант подходит тем, кто занимается спортом, потому что на циклической кето диете можно быстро разогнать обмен веществ, сжечь жир и набрать сухую мышечную массу. Целевой - способ, который рекомендован профессиональным спортсменам и, зачастую, только ими и используется. Суть в том, что за час до тренировки можно снабдить организм углеводами. Такой подходит пополняет запасы гликогена и не позволяет человеку довести себя до истощения.

Читайте такжеВ Китае начали испытания хирургического робота для гинекологических операцийВрачи утверждают, что, несмотря на эффективность такой диеты в целях похудения, организму все-таки необходимы углеводы, именно из них он получает энергию. Не найдя их, он начнет расщеплять жиры - поглощать их, как топливо, для мозга и тела. Таким образом и происходит снижение веса.

Кето диета - плюсы и минусы для здорового человека

Увы, на данный момент нет однозначного мнения по этому поводу. Сложность исследований заключается в том, что этот способ питания используется худеющими относительно недавно.

К тому же, некоторые люди, кроме полезных жиров, употребляют еще и не полезные насыщенные жиры, что сводит к нулю чистоту эксперимента.

Преимущества кето диеты:

нет необходимости резко менять рацион и подвергать организм стрессу;

потреблений калорий уменьшается естественно, а не искусственно;

можно быстро потерять вес;

при таком способе питания снижается уровень инсулина в крови;

используется, как метод лечения некоторых заболеваний.

Недостатки кето диеты:

возможно появление расстройств ЖКТ и запоров;

редко, но случается развитие камней в почках;

реакция иммунитета, как на вирус - повышение температуры, озноб, головные боли;

первое время многих преследует слабость, сонливость, потеря вкуса к жизни.

Несмотря на то, что кето диета кажется щадящей и легкой, диетологи не рекомендуют использовать ее дольше нескольких месяцев. Дело в том. что изначально она была изобретена не как методика для похудения, а как рацион питания при лечении.

Кому нельзя сидеть на кето диете - противопоказания

Wellness-диетолог Татьяна Кихтева утверждает, что не нужно начинать кетодиету, если у вас:

сахарный диабет 1 типа,

сахарный диабет 2 типа (только под наблюдением врача),

камни в желчном пузыре,

хронический панкреатит,

хронический холецистит,

любые заболевания ЖКТ (требуют предварительной консультации у врача).

То же самое касается беременных и кормящих девушек.

Сбой менструального цикла, судороги или ухудшение самочувствия, вплоть до головокружения или тошноты - сигнал к отказу от такой программы питания.

Естественно, перед тем, как похудеть с помощью кето диеты, лучше сходить к врачу и сдать анализы, чтобы точно не навредить организму.

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Автор: Кристина Кащавцева