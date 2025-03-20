У экспертов неоднозначное мнение касательно употребления кофе.

Множество ранних пташек начинают свой день с чашки кофе. Однако, по мнению некоторых ученых, это не самая лучшая стратегия поведения.

Сегодня рассмотрим, когда пить кофе с утра по мнению экспертов. Также мы рассказывали, чем заменить кофе по утрам для бодрости.

Почему нельзя пить кофе до 10 утра

Как пишет Express, доктор Нина Жехожек из Кембриджского университета советует не принимать утреннюю дозу кофеина и называет ее "бесполезной".

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Дело в том, что этот напиток может нарушить производство кортизола нашим организмом. Этот гормон играет важную роль в пробуждении. Кофе же способен вызвать всплеск его уровня из-за чего человек, по словам Жехожек, ощущает "бесполезный всплеск бодрости". Из-за этого повышается толерантность к кофеину и развивается зависимость от него.

Доктор Жехожек рекомендует отложить первую чашку после пробуждения где-то на час.

Эксперт по сну Рекс Исап из Happy Beds высказал свое мнение, как правильно пить кофе. Он тоже выступает за часовой перерыв после пробуждения, чтобы в полной мере насладиться эффектом кофе, пишет Surrey Live.

Он советует подождать хотя бы час от пробуждения, чтобы действительно получить все преимущества от напитка.

По словам эксперта, в момент пробуждения в организме кортизол достигает своего пика и мы становимся более бдительными. Если пить в этот момент кофе, напиток может негативно повлиять на эти процессы и привести в будущем к толерантности к кофеину.

Что будет если пить кофе каждый день

Исследование 2008 года показало, что ежедневное потребление кофеина может привести к снижению реакции кортизола у здоровых молодых людей. Однако недавние исследования указывают, что утренняя чашка кофе может иметь противовоспалительные преимущества.

Европейский журнал сердца в своих публикациях отмечал, что время потребления кофе в утренние часы может быть связано с долголетием.

В то же время исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, предупреждает, что начало дня с большой чашки черного кофе может негативно повлиять на контроль уровня сахара в крови в течение всего дня.

"После ночи с нарушенным сном людям следует сбалансировать потенциальные стимулирующие преимущества потребления кофеина с потенциалом увеличения постпрандиальных колебаний уровня глюкозы", - говорится в публикации.

Норма кофеина для человека в день

В NHS (Национальной службе здоровья Великобритании) рассказали, сколько можно пить кофе в день.

"Некоторые люди более чувствительны к кофеину, чем другие, в зависимости от того, сколько они пьют и как часто. Проверяйте этикетку на предмет напитков с высоким содержанием кофеина", - отметили там.

Специалисты советуют умеренное употребление кофеина. По оценке службы здравоохранения, беременным женщинам стоит употреблять не более 200 мг кофеина в день. Это может увеличить риск выкидыша или низкого веса при рождении.

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