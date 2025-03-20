Множество ранних пташек начинают свой день с чашки кофе. Однако, по мнению некоторых ученых, это не самая лучшая стратегия поведения.
Сегодня рассмотрим, когда пить кофе с утра по мнению экспертов. Также мы рассказывали, чем заменить кофе по утрам для бодрости.
- Почему нельзя пить кофе до 10 утра
- Что будет если пить кофе каждый день
- Норма кофеина для человека в день
Почему нельзя пить кофе до 10 утра
Как пишет Express, доктор Нина Жехожек из Кембриджского университета советует не принимать утреннюю дозу кофеина и называет ее "бесполезной".
Дело в том, что этот напиток может нарушить производство кортизола нашим организмом. Этот гормон играет важную роль в пробуждении. Кофе же способен вызвать всплеск его уровня из-за чего человек, по словам Жехожек, ощущает "бесполезный всплеск бодрости". Из-за этого повышается толерантность к кофеину и развивается зависимость от него.
Доктор Жехожек рекомендует отложить первую чашку после пробуждения где-то на час.
Эксперт по сну Рекс Исап из Happy Beds высказал свое мнение, как правильно пить кофе. Он тоже выступает за часовой перерыв после пробуждения, чтобы в полной мере насладиться эффектом кофе, пишет Surrey Live.
Он советует подождать хотя бы час от пробуждения, чтобы действительно получить все преимущества от напитка.
По словам эксперта, в момент пробуждения в организме кортизол достигает своего пика и мы становимся более бдительными. Если пить в этот момент кофе, напиток может негативно повлиять на эти процессы и привести в будущем к толерантности к кофеину.
Что будет если пить кофе каждый день
Исследование 2008 года показало, что ежедневное потребление кофеина может привести к снижению реакции кортизола у здоровых молодых людей. Однако недавние исследования указывают, что утренняя чашка кофе может иметь противовоспалительные преимущества.
Европейский журнал сердца в своих публикациях отмечал, что время потребления кофе в утренние часы может быть связано с долголетием.
В то же время исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, предупреждает, что начало дня с большой чашки черного кофе может негативно повлиять на контроль уровня сахара в крови в течение всего дня.
"После ночи с нарушенным сном людям следует сбалансировать потенциальные стимулирующие преимущества потребления кофеина с потенциалом увеличения постпрандиальных колебаний уровня глюкозы", - говорится в публикации.
Норма кофеина для человека в день
В NHS (Национальной службе здоровья Великобритании) рассказали, сколько можно пить кофе в день.
"Некоторые люди более чувствительны к кофеину, чем другие, в зависимости от того, сколько они пьют и как часто. Проверяйте этикетку на предмет напитков с высоким содержанием кофеина", - отметили там.
Специалисты советуют умеренное употребление кофеина. По оценке службы здравоохранения, беременным женщинам стоит употреблять не более 200 мг кофеина в день. Это может увеличить риск выкидыша или низкого веса при рождении.