Врачи рассказали, когда и почему нужно завтракать людям с гипертонией.

Завтрак - отличный способ контролировать показатели артериального давления, показывают исследования.

Кардиологи считают, что завтрак улучшает здоровье сердца, включая артериальное давление, посредством нескольких механизмов, пишет Parade. Как объяснил кардиолог Ченг-Хан Чен, завтрак регулирует уровень сахара в крови и ограничивает переедание в течение дня. "Завтрак помогает предотвратить повышение уровня гормонов стресса, которые могут повышать артериальное давление", - добавил он.

Однако кардиологи подчеркнули, что важно не только завтракать, но и когда это делать. "Время завтрака имеет значение, поскольку оно соответствует естественным ритмам организма, известным как циркадные ритмы, которые помогают регулировать артериальное давление и обмен веществ", - сказал кардиолог Нил Д. Шах.

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Точное время завтрака для снижения артериального давления

Большинство кардиологов рекомендовали регулярно завтракать в течение одного-двух часов после пробуждения. "Чтобы поддерживать здоровое артериальное давление и диету, нужно правильно начинать свой день", - сказал кардолог Брэдли Сервер и добавил, что завтрак в течение одного-двух часов после пробуждения может установить диетический настрой на день.

"Ежедневные метаболические ритмы организма регулируются внутренними часами, на которые влияет время приема пищи. А изменения в типичном времени приема пищи... могут потенциально повлиять на развитие кардиометаболического заболевания", - объяснил Чен.

"Питательный прием пищи в начале дня все равно лучше для контроля артериального давления, чем полный пропуск завтрака", - добавил доктор Шах.

Идеи для завтрака для улучшения здоровья сердца

Время приема пищи важно для здоровья сердца, включая артериальное давление. Однако то, что попадает на вашу тарелку в течение часа или двух после пробуждения, также имеет решающее значение. По советам кардиологов, на завтрак лучше есть продукты, богатые магнием, калием (фрукты и овощи); белком (яйца); полезными жирами (авокадо и орехи), клетчаткой (овощи)

Также они призвалине есть простые углеводы (например, сладкие хлопья) и всего, что содержит много натрия. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить ежедневное потребление соли до 2300 мг (в идеале 1500 мг) для более здорового артериального давления.

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