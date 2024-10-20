Тренер перечислила все преимущества, которые принесут регулярные занятия скандинавской ходьбой.

Скандинавская ходьба становится трендом в фитнесе, который предлагает множество потенциальных преимуществ для здоровья.

По данным Гарвардской медицинской школы, эта уникальная форма упражнений сжигает больше калорий и задействует больше мышц, чем традиционная ходьба, пишет Eatingwell.

Что такое скандинавская ходьба?

Скандинавская ходьба возникла в Финляндии как летняя тренировка для лыжников. Она сочетает в себе ходьбу с использованием специальных палок. Скандинавская ходьба задействует верхнюю часть тела, включая в руки и плечи, что, как показывают исследования, может помочь улучшить сердечно-сосудистую систему и укрепить мышци.

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Для занятий скандинавской ходьбой вам понадобится пара регулируемых палок, разработанных для обеспечения устойчивости и поддержки. Встаньте прямо, держа палки по бокам, затем задействуйте корпус и отталкивайтесь палками во время ходьбы. Поддерживайте естественный шаг и позвольте палкам помогать вам идти вперед, сохраняя при этом плавность и постоянство движений.

Польза для здоровья от скандинавской ходьбы

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что у участников с болезнями сердца, которые занимались скандинавской ходьбой, улучшилось здоровье сердечно-сосудистой системы по сравнению с теми, кто ходил без палок. Эти результаты показывают, что скандинавская ходьба может помочь снизить риск сердечных заболеваний и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

"Скандинавская ходьба - это низкоинтенсивная форма кардионагрузки, которая не нагружает суставы, но при этом обеспечивает фантастическую тренировку для сердца и легких", - объяснила тренер Рэйчел Макферсон, "Было показано, что скандинавская ходьба улучшает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, артериальное давление, уровень физической подготовки, потребление кислорода и общее качество жизни у людей с различными заболеваниями", - добавила специалист.

Скандинавская ходба укрепляет мышци

Поскольку скандинавская ходьба требует использования палок, она задействует мышцы верхней части тела, включая руки, плечи и спину, и может помочь уменьшить боль в пояснице. "Укрепление спины и верхней части тела с помощью скандинавской ходьбы уменьшает боль в спине, что является отличной новостью для людей, которые опасаются заниматься спортом из-за боли в спине", - сказала Макферсон.

Скандинавская ходьба способствует похудению

Согласно обзору, опубликованному в The American Journal of Preventive Medicine, вы можете сжигать на 22% больше калорий при скандинавской ходьбе, чем при быстрой ходьбе. "Поскольку вы используете больше мышц и переносите дополнительный вес с палками, вы будете сжигать больше калорий во время прогулок. Сжигание большего количества калорий может помочь с энергетическим балансом, что приводит к здоровому поддержанию или снижению веса. Здоровый вес может помочь предотвратить ряд хронических заболеваний и состояний, продлить жизнь и предотвратить боли в суставах и спине", - объяснила Макферсон.

Скандинавская хотьба поддержит здоровье суставов

Скандинавская ходьба — это упражнение с низкой ударной нагрузкой, которое щадяще воздействует на суставы, обеспечивая при этом тренировку. По словам Макферсон, такая ходьба улучшает гибкость, подвижность и равновесие, создавая лучшее движение в голеностопных, тазобедренных и плечевых суставах.

Скандинавская ходьба улучшит сон

Макферсон отметила, что скандинавская ходьба помогает снизить беспокойство и стресс, что является важным фактором, когда речь идет о наслаждении жизнью и сохранении здоровья в долгосрочной перспективе.

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