У кардиологов спросили, когда чаще всего случается инфаркт, все они ответили одинаково

Спойлер: это чаще всего случается не ночью, как любят изображать в фильмах.

В фильмах инфаркты случаются ночью или в моменты сильного стресса, и выглядят весьма драматично. Однако, по словам кардиологов, это не имеет ничего общего с инфарктами в реальной жизни.

Симптомы инфаркта

Кардиолог Уильям Джаффе рассказал, что у женщин и мужчин симптомы инфаркта разные. Хотя и мужчины, и женщины могут испытывать сильную боль и дискомфорт в груди, Джаффе объяснил, что у женщин симптомы также могут включать тревогу, одышку, расстройство желудка, боль в плече, спине и руке или необычную усталость, пишет Parade.

Он подчеркнул, что важно знать симптомы инфаркта, потому что это состаяние требует немедленной медицинской помощи.

Кардиологи назвали самое опасное время

По мнению трех кардиологов, опрошенных изданием, наиболее распространенное время суток для сердечного приступа - утро.

"Сердечные приступы могут произойти в любое время суток, но чаще всего они случаются в ранние часы после пробуждения, между 6 утра и полуднем", - сказал кардиолог Ноувар Мустафа.

Кардиолог Мазен Румия добавил: "Утренние сердечные приступы наблюдаются чаще".

Что провоцирует инфаркт

Мустафа объяснил, что при переходе организма из сна в бодрствование происходит выброс адреналина:

"Это повышает кровяное давление и делает кровь немного гуще".

Он отметил, что для здорового человека это не проблема, но если у человека высокое кровяное давление, этот дополнительный скачок может привести к инфаркту.

Когда звенит будильник, человек встает и начинает думать о планах на день и это повышает уровень гормона стресса - кортизола, который и так находится на пике утром. Джаффе отметил, что это все может увеличивать сердцебиение и вызвать сужение кровеносных сосудов. Это еще одна причина, почему сердечные приступы чаще всего случаются по утрам.

Румия объяснил, что циркадный ритм помогает регулировать сердечно-сосудистую систему, особенно во время сна. "Фаза восстановления сердца происходит во время сна, а активация сердца необходима в течение дня для поддержания работы нашей системы кровообращения", - отметил он. Когда циркадный ритм нарушается, это увеличивает риск сердечного приступа.

Хотя утро - самое распространенное время суток, когда случаются сердечные приступы, все три кардиолога подчеркивают, что это может произойти в любое время.

Ранее кардиолог назвал 7 вещей, которые никогда не стоит делать вечером.

