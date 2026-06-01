Что будет, если пить кофе каждый день: названы 4 преимущества напитка для здоровья

Кофе – это не просто способ взбодриться. Он обладает рядом преимуществ для здоровья: от поддержания работы кишечника до содействия похудению. Об этом пишет Verywell Health в статье, содержание которой проверила доктор фармацевтических наук Ли Веддл.

В издании назвали 4 преимущества употребления кофе, каждое из которых имеет научное обоснование.

Среди них, в частности, – содействие долголетию, поддержание работы кишечника, содействие похудению и снижение риска хронических заболеваний.

1. Кофе может помочь жить дольше

Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что употребление от одной до трех чашек черного кофе с кофеином ежедневно может снизить риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые выяснили, что у людей, выпивавших в день по крайней мере одну чашку кофе с кофеином, риск смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, был на 16% ниже, а у тех, кто выпивал две-три чашки, риск снижался на 17%. Однако добавление небольшого количества сахара и молока или сливок несколько нивелирует эти преимущества: в таком случае риск смерти снижался всего на 14%.

Впрочем, как отметило издание, это исследование имело ограничения, и его следует считать скорее рекомендательным, чем окончательным.

2. Кофе может поддерживать кишечник

Кофе может поддерживать кишечный микробиом – сообщество микробов. Исследование, опубликованное в журнале Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, показало: люди, которые пьют кофе (обычный и без кофеина), имеют более высокий уровень Lawsonibacter asaccharolyticus – кишечной бактерии, повышающей уровень хиновой кислоты. Этот антиоксидант способствует снижению окислительного стресса и воспаления.

Отмечается, что полифенолы в кофе могут оказывать пребиотический эффект, способствуя росту полезных кишечных бактерий. Разнообразный кишечный микробиом, в свою очередь, способствует регулярному опорожнению кишечника.

3. Кофе может помочь похудеть

Кофе как самостоятельное средство для похудения, конечно, не даст результата, однако он может улучшить метаболизм. Этот напиток, в частности, способствует сжиганию большего количества калорий. По данным исследования, опубликованного в журнале Journal of Endocrinology, после употребления кофе метаболизм ускоряется на 5–20% в течение трех часов.

Также кофе усиливает расщепление жиров, особенно у людей с меньшей массой тела. Кроме того, он снижает аппетит: по результатам одного исследования, если выпить кофе перед едой, можно уменьшить количество потребляемых калорий примерно на 20% для мужчин, но не для женщин.

4. Кофе снижает риск хронических заболеваний

Регулярное употребление кофе может защитить ваше сердце и снизить риск хронических заболеваний. Среди состояний, при которых кофе может быть полезен, издание назвало болезнь Паркинсона, диабет второго типа, инсульт, сердечную недостаточность.

Ранее УНИАН писал, как кофе влияет на мозг. Отмечалось, что пожилые люди, которые регулярно пьют этот напиток, меньше рискуют заболеть деменцией в будущем, но есть нюанс: это касается только несладкого кофе с кофеином.

