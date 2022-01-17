Кличко надеется на легкое течение болезни, поскольку вакцинирован.

Киевский городской голова Виталий Кличко во второй раз заболел COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! Новость для меня неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - отметил Кличко.

Он призвал граждан беречь себя и соблюдать карантинные правила.

Напомним, впервые коронавирус Виталий Кличко подхватил осенью 2020 года. Тогда мэр Киева сообщил, что чувствует себя хорошо, но вынужден пойти на самоизоляцию и будет работать из дома.

Как писал УНИАН, по состоянию на 17 января 2022 года в Киеве обнаружили еще 510 новых инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в столице вирус подхватили 345 256 киевлян, из них 8 371 - умерли, а 327 265 - выздоровели.

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