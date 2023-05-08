Мгновенная отмена, по словам министра, невозможна из-за экономических факторов.

Министерство здравоохранения рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, которые вводили из-за пандемии COVID-19, еще до того, как время их действия истечет 30 июня.

Как пишут "РБК-Украина" и "Укринформ", на встрече с журналистами глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что правительство вскоре начнет подготовку к отмене постановления о карантине. Мгновенная отмена, по словам министра, невозможна из-за экономических факторов.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа", – уточнил министр.

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Ляшко также отметил, что вакцинация против COVID-19 будет постепенно становиться рутинной ежегодной прививкой накануне эпидсезона. В этом году прививки еще будут проводить бесплатно, поэтому министр призвал украинцев, которые не прошли базовый курс прививок и не получили две бустерные дозы вакцины, наверстать пропущенные прививки.

Пандемия COVID-19-последние новости

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально назвала коронавирус COVID-19 пандемией общемирового масштаба. Спустя более чем три года, 5 мая 2023 года, организация объявила об отмене статуса пандемии COVID-19. Также ВОЗ рекомендовала перейти на реагирование на коронавирусную болезнь как на другие инфекционные заболевания и отменить ограничительные меры, связанные с международными поездками.

За это время, по информации Минздрава, в Украине было выявлено более 5,5 млн случаев заболевания (из них более 400 тысяч – среди детей). Вследствие болезни умерли более 112 тысяч человек.

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