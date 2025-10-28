Они достаточно просты и, что самое главное, способны принести пользу организму.

Кофе - это больше чем просто ритуал для начала дня, он богат антиоксидантами и даже может быть полезен для здоровья.

Однако, как пишет Verywellhealth, небольшие изменения, от того, что вы добавляете в кофе, до способа его заваривания, могут оказать влияние на здоровье. Вот несколько самых полезных способов насладиться кофе, подтвержденных диетологией.

1. Пейте простой черный кофе

Видео дня

Просто заваривайте кофе водой, без каких-либо добавок. Черный кофе богат антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота, которые уменьшат воспаление и окислительный стресс, а также поддержат контроль уровня сахара в крови и здоровье сердца.

Он не содержит добавленного сахара и насыщенных жиров, поэтому вы получаете все преимущества без лишних калорий.

2. Добавьте щепотку корицы или кардамона

Это простой способ усилить вкус и питательную ценность напитка. Посыпьте кофейную гущу корицей или кардамоном перед завариванием.

Исследования показывают, что корица может помочь сбалансировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительным действием. Кардамон содержит антиоксиданты и способствует пищеварению.

Исследования показывают, что эти специи могут по-разному взаимодействовать с антиоксидантами в кофе, потенциально усиливая его пользу.

3. Добавьте натуральный ароматизатор с ванильным или миндальным экстрактом

Откажитесь от сиропа и ароматизированных сливок, добавив в готовый кофе пару капель чистого ванильного или миндального экстракта. Эти экстракты придают кофе тонкую сладость и аромат без лишних калорий и сахара. Ваниль содержит следы антиоксидантов и может усиливать ощущение сладости, что позволяет снизить количество добавляемого сахара.

Если вы хотите получить более сладкое послевкусие, натуральные ингредиенты, такие как стевия или архат, станут более полезной альтернативой сахару или сладким сливкам.

4. Добавьте ложку какао

Какао не только вкусно, но и может зарядить ваш кофе антиоксидантами, связанными со здоровьем сердца и настроением. Добавление ложки какао-порошка в сваренный кофе может повысить общую антиоксидантную активность напитка.

Исследования даже показывают, что при некоторых способах заваривания, например, во френч-прессе или по-турецки, компоненты какао и кофе могут действовать вместе, немного усиливая эти полезные эффекты. Однако польза может варьироваться в зависимости от соотношения и способа приготовления.

Для быстрого и полезного "мокко" добавьте какао и щепотку корицы или несколько капель ванильного экстракта для дополнительного вкуса и полезных свойств.

5. Добавьте белок или коллаген

Превратить кофе в функциональный напиток легко с помощью ложки протеинового порошка или коллагена. Добавьте неароматизированный коллаген в горячий кофе или смешайте протеиновый порошок с кофе и льдом для получения освежающего, богатого белком напитка.

Белок способствует насыщению, восстановлению мышц и поддержанию стабильного уровня энергии, а коллаген может поддерживать эластичность кожи и здоровье суставов.

Сочетайте это с кофеином из кофе, и у вас получится питательный напиток, который поможет начать утро бодро.

6. Используйте немного молока

Если вы предпочитаете кофе со сливками, у вас все равно есть несколько полезных вариантов. Обезжиренное молоко добавляет белок и кальций с минимальным содержанием жира, а несладкое овсяное молоко обеспечивает кремовую текстуру без добавления сахара. Немолочные варианты, такие как миндальное или соевое молоко, тоже хороши.

7. Попробуйте кофе с имбирем или чили

Чтобы придать кофе остроту и дополнительные преимущества, посыпьте щепотку молотого имбиря или порошка чили в кофейную гущу перед завариванием.

Имбирь может способствовать пищеварению и облегчить тошноту, а капсаицин, содержащийся в чили, может ускорить обмен веществ и улучшить кровообращение. Это простой способ пробудить организм.

Другие новости о пользе кофе

Ранее ученые посоветовали, с чего лучше начинать утро - с чая или кофе. Они отметили, что употребление кофе улучшает спортивные результаты, включая скорость реакции, силу и аэробную выносливость, благодаря кофеину. Кофе также может защищать от ряда заболеваний печени, включая жировую болезнь печени.

Вас также могут заинтересовать новости: