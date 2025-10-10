В целом этот напиток очень полезен для здоровья, но тут главное не злоупотреблять, иначе негативные эффекты не заставят себя ждать.

Зеленый чай очень полезен для здоровья, но употребление более 4-5 чашек в день может принести больше вреда, чем пользы.

Издание Verywellhealth посоветовало пересмотреть свое ежедневное потребление зеленого чая, особенно если вы принимаете лекарства или употребляете другие источники кофеина.

1. Вы можете чувствовать нервозность или беспокойство

Кофеин в зеленом чае может повысить внимание, но также может вызвать нервозность или беспокойство. Поэтому лучше избегать употребления чая как минимум за 6 часов до сна, чтобы снизить риск бессонницы.

2. Могут повыситься частота сердечных сокращений и артериальное давление

Зеленый чай полезен для здоровья сердца, но может временно повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление из-за содержания кофеина. Эти эффекты более вероятны, если вы чувствительны к кофеину или выпиваете более 4-5 чашек в день.

3. Может измениться пищеварение и усвоение лекарств

Слишком большое количество зеленого чая может повлиять на пищеварение и усвоение организмом лекарств и питательных веществ. Зеленый чай может немного снизить аппетит, возможно, из-за содержания кофеина, катехинов или увеличения объема жидкости.

Танины и катехины, на которые влияют время заваривания и температура воды, могут вызывать тошноту, особенно натощак.

Кроме того, зеленый чай может снижать усвоение и эффективность некоторых лекарств, включая некоторые бета-блокаторы, ралоксифен, статины и препараты, влияющие на иммунную систему (например, метотрексат и циклоспорин).

Также зеленый чай может снижать усвоение железа. Старайтесь пить зеленый чай за 1-2 часа до или после еды.

Ранее были названы 10 волшебных свойств зеленого чая. Все полезные свойства этого напитка подтверждены научными исследованиями.

Он содержит антиоксиданты и соединения, ускоряющие обмен веществ, способствующие похудению и улучшению здоровья сердца.

