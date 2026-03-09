Стоматолог назвал случаи, когда зубы мудрости действительно стоит удалять, а когда можно оставлять.

Зубы мудрости, которые в стоматологии также называют восьмыми зубами или третьими молярами, - это последние в ряду зубы. Свое название они получили за то, что обычно прорезываются у людей уже во взрослом возрасте. В процессе эволюции потребность в них уменьшилась. К тому же "восьмерки" могут расти в неправильном положении и причинять боль. Это одна из причин, от чего больше всего портятся зубы по соседству с третьим моляром.

Многим пациентам кажется, что "восьмерку" лучше сразу вырвать, чтобы гарантированно не иметь из-за нее проблем в будущем. Врач-стоматолог Вадим Мелоян эксклюзивно для УНИАН рассказал, что будет, если не удалить зуб мудрости сразу, и можно ли с ним спокойно прожить.

Нужно ли удалять зубы мудрости обязательно

Человеку без консультации врача сложно понять, нужно ли удалять зубы мудрости. Поэтому не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться за советом к специалисту.

"Я придерживаюсь мнения, что у каждого должен быть свой врач-ортодонт, который следит за прикусом. Это не значит, что все должны носить брекеты или элайнеры, но люди должны быть на учете у своего врача", - говорит стоматолог.

Стоматолог-терапевт может сказать человеку, что у него неправильный прикус, и направить к ортодонту. Именно этот специалист следит за ростом зубов. Это очень важно, поскольку от размера челюсти зависит, нужно ли удалять зубы мудрости или лучше их оставить.

Идеальный момент для удаления "восьмерок" - когда зубы еще находятся в зачаточном состоянии в кости и не имеют корней. В таком случае делается небольшой надрез и вынимается "горошина", которая является будущим зубом мудрости. После такого оперативного вмешательства заживление обычно безупречное.

Вот почему стоматологи советуют удалять зуб мудрости именно на этапе зачатка. Ведь когда уже сформированы корни, и его вырывает врач, то есть риск травматизации сосудисто-нервного пучка под зубом. В таком случае у человека может онеметь часть языка или половина лица.

Сейчас у большинства людей уменьшены челюсти, и это напрямую связано с тем, чем люди питаются (если на челюсть меньше нагрузка, она не так активно развивается, - Ред.). Мы перестали часто есть овощи, например, морковь или яблоки, и генетически потомкам передалась склонность к уменьшенной челюсти. Челюстной костный аппарат сейчас у большинства людей не так развит, как у их прабабушек или прадедушек, потому что они раньше питались твердой пищей.

Отсюда становится понятной причина, зачем удалять зубы мудрости - у современного человека они перестали помещаться в челюсти, и иногда создают проблемы - смещают другие зубы.

Есть еще один способ понять, нужно ли удалять зуб мудрости. Такой моляр может быть ретинированным – лежать в горизонтальном положении поперек других зубов. Тогда его обязательно нужно удалять, поскольку есть большая угроза потери соседнего – седьмого – зуба.

Ретенерованный восьмой зуб мудрости может лежать коронковой частью, которая покрыта эмалью, к корням седьмых зубов. Корни состоят из гораздо более мягкой ткани, чем эмаль. Из-за давления соседние "семерки" могут рассасываться (резорбируются корни). В таком случае нужно вырывать сразу два зуба – и седьмой, и восьмой.

Стоит ли удалять зубы мудрости, если они не мешают и не болят

Если "восьмерки" помещаются в челюсти, растут ровно, не смещают зубной ряд, то стоматологи следят за тем, правильно ли они выросли. Иногда они могут вылезти ровно, но десна до конца не прорезалась. То есть на зубах есть такие "капюшоны", и если их невозможно убрать, сформировать десну правильно, то такой зуб лучше вырвать. Что будет, если не удалить зуб мудрости в таком случае - это постоянное накопление остатков пищи в "шапке", частое воспаление во рту, кровотечение на деснах. Когда таких проблем нет, "восьмерку" можно оставить.

Также специалист ответил, почему нельзя удалять зубы мудрости, если они растут правильно, но в процессе болят. Если врач-ортодонт вам говорит, что "восьмерка" полностью вмещается в челюсти, будет выполнять функцию жевания и доступна для проведения гигиенических процедур, в таком случае есть смысл терпеть болевые ощущения во время прорезывания и сохранить ее.

Если же ортодонт увидел, что для этих зубов нет места в челюсти, то тогда нет смысла терпеть боль, сидеть на обезболивающих и ждать, когда он прорежется. Лучше сразу его удалить.

справка Вадим Мелоян Врач-стоматолог Окончил Тернопольский национальный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского. Начал работать по профессии еще в студенческие годы. Сейчас работает в тернопольской клинике St.Antonio. Общий опыт работы составляет 13 лет. Блогер, занимается просветительской деятельностью - в TikTok и в Instagram делится важными и интересными фактами о лечении зубов и десен.

