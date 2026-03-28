Ученые назвали самый безопасный вид алкоголя, но есть важный нюанс

У умеренно пьющих этот алкоголь наблюдался меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с другими видами спиртных напитков.

Не все виды алкоголя оказывают одинаковое влияние на здоровье. В новом исследовании ученые установили, что вино может представлять гораздо меньший риск для здоровья, чем пиво или крепкие спиртные напитки – однако есть важный нюанс.

Как пишет Fox News, Американский колледж кардиологии представил результаты исследования, в котором анализировалось влияние типа и уровня потребления алкоголя на риск смерти. Исследование охватило более 340 000 взрослых британцев в период с 2006 по 2022 год.

Используя данные UK Biobank, исследователи проанализировали анкеты участников. Взрослые были разделены на четыре группы в зависимости от уровня потребления алкоголя. Потребление алкоголя измерялось с использованием стандартных эквивалентов порций. Например, банка пива, бокал вина и рюмка крепких спиртных напитков содержат одинаковое количество чистого алкоголя, около 14 граммов.

Анализируя смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи обнаружили, что у умеренно пьющих вино людей риск смерти от этого заболевания на 21% ниже, чем у людей, которые никогда не пили или пили лишь изредка. В то же время следует учесть, что исследование носило наблюдательный характер, то есть результаты показывают взаимосвязь, но не могут доказать причинно-следственную связь.

"Напротив, даже низкое потребление крепких спиртных напитков, пива или сидра было связано с на 9% более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто никогда не пил или пил лишь изредка", – говорится в пресс-релизе Американского колледжа кардиологии.

В то же время различия в риске в зависимости от типа алкоголя проявились при низком и умеренном уровне потребления.

Люди с высоким потреблением алкоголя на 24% чаще умирали от любой причины. Также у них была на 36% выше вероятность смерти от рака и на 14% выше вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

