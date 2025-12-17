По словам врача, в одной из зубных паст есть краситель, который считают токсичным.

Некоторые украинцы интересуются, какая зубная паста самая лучшая, а есть и те, кто хочет знать, какой товар может навредить здоровью зубов.

Киевский стоматолог Иван Кравцов в своем аккаунте в TikTok разместил видео, в котором рассказал, какими зубными пастами он бы "никогда не пользовался".

Какие вредные зубные пасты есть на полках магазинов – предупреждение от врача

Стоматолог разместил на первом месте своего антирейтинга зубную пасту Marvis. По его словам, этот продукт "агрессивный". Эксперт добавил, что в результате использования Marvis возможен эффект отбеливания зубов, но за счет стирания их эмали.

На втором месте – Colgate MaxWhite. Кравцов утверждает, что эта паста может обеспечить только временный блеск эмали и при этом из-за нее возможно повышение чувствительности зубов.

На третьем месте оказалась Blend-a-med 3D White. Стоматолог сказал, что она может повредить эмаль и сделать зубы более чувствительными, поскольку имеет высокий уровень абразивности, то есть "шершавости" для очищения поверхности (на пастах есть индекс RDA, для ежедневного ухода подходят те, в которых он не превышает 80). Он отметил, что Blend-a-med 3D White не стоит использовать каждый день.

Четвертое место заняла Aquafresh. Эксперт указал на то, что этот продукт имеет минимальное количество активных компонентов и практически не приносит пользы деснам.

На пятом месте Кравцов разместил Parodontax Classic, поскольку в нем есть абразив, из-за которого со временем может появиться чувствительность зубов.

Шестое место рейтинга занял Lacalut Basic. По словам эксперта, один из ингредиентов этого товара считается токсичным.

Вот на какой опасный компонент в зубной пасте, попавшей в антирейтинг, указал врач:

В Marvis содержатся абразивы, из-за них со временем возможно повреждение эмали.

В Colgate MaxWhite есть слишком много пенообразователей и отбеливающих компонентов, которые способны сушить слизистую оболочку рта.

В Aquafresh много SLS (пенообразователь), она может раздражать слизистую оболочку.

На первом месте в составе Parodontax Classic стоит сода (это абразив).

Lacalut Basic содержит пенообразователи, а также диоксид титана – белый краситель, который считают токсичным, и есть риск его накопления в организме.

Опираясь на сведения, которыми поделился врач, можно понять, как отличить хорошую зубную пасту от плохой. То есть, в первую очередь, в хорошем продукте не должно быть токсичных веществ и большого количества пенообразователей.

