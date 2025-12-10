Есть народное средство от зубной боли, в которое входит только один ингредиент.

В некоторых случаях бактерии – это то, от чего больше всего портятся зубы, поскольку они провоцируют развитие кариеса. Ученые решили выяснить, как чеснок влияет на полость рта, и проанализировали данные исследований, в которых сравнивали действие ополаскивателя с хлоргексидином (одного из самых эффективных антисептиков) и экстракта чеснока.

На эффективность природного средства влияет концентрация натурального ингредиента, а также длительность применения, говорится в статье Journal of Herbal Medicine.

Убивает ли чеснок бактерии во рту – ответ ученых

Исследователи пришли к выводу, что после использования ополаскивателя с экстрактом чеснока во рту значительно снижается количество бактерий. Вещество обладает антимикробными свойствами благодаря аллицину – это соединение, которое образуется во время измельчения овоща.

По мнению ученых, натуральное средство может быть альтернативой ополаскивателям с хлоргексидином. Чеснок для зубов и десен, как выяснили исследователи, полезен, однако ограничивать применение натурального ополаскивателя могут такие побочные эффекты:

Неприятный привкус.

Жжение.

Поскольку экстракт способен уменьшать количество бактерий во рту, то чеснок при воспалении десен теоретически тоже может быть полезен. Ученые подчеркнули, что большинство исследований пользы овоща для полости рта проводились в лабораторных условиях, они различались методами, поэтому нужно провести исследования для подтверждения его эффективности в стоматологической практике.

Можно ли полоскать рот чесноком

Китайские ученые подтвердили в лабораторных условиях, что аллицин, благодаря которому этот овощ имеет антимикробные свойства, термически нестабилен. В статье, опубликованной на npj Science of Food, говорится, что это соединение устойчивое при комнатной температуре и быстрее распадается, если температура повышается. В частности, процессы распада аллицина в лабораторных условиях ускоряются, когда температура равна 75 градусам или превышает эту отметку.

Если опираться на эти сведения ученых, можно предположить, что отвар из чеснока может быть малоэффективен, поскольку термическая обработка разрушает аллицин.

По сведениям индийских ученых, пользу для полости рта может принести раствор с экстрактом этого овоща, в который также входят:

Вода.

Сорбитол (натуральный сахарозаменитель).

Масло мяты.

Таким раствором пользовалась небольшая контрольная группа, в которую входили студенты-стоматологи. Ученые узнали, что чесночный ополаскиватель может быть эффективным для профилактики кариеса. Его рекомендовали использовать участникам исследования в дозировке 10 миллилитров раз в день в течение 7 дней после последнего приема пищи.

На 8-й день ученые проверили содержание бактерий в слюне студентов и установили, что в ней стало меньше бактерий, которые провоцируют появление кариеса, чем в первый день исследования.

В исследовании, которое проводили ученые из Нигерии, говорится, что зубчик чеснока – эффективное средство для уменьшения зубной боли, поскольку в этом овоще содержится не только аллицин, а также есть и флавоноиды (полезные фитохимические вещества), которые имеют, в частности, обезболивающие и противовоспалительные свойства.

Чеснок, польза для зубов которого подтверждена исследованиями, в народной медицине используют как обезболивающее. Его мелко натирают, укладывают в марлю и формируют мешочек, а потом прикладывают к десне больного зуба. Таким народным методом нельзя убрать причину боли, например, кариес, поэтому необходимо обращаться к врачу.

Может ли чеснок удалить налет с зубов

Ряд исследований подтверждает, что ополаскиватель с экстрактом чеснока уменьшает количество бактерий во рту. Именно из бактерий позже формируется налет, который со временем превращается в зубной камень.

После использования чесночного ополаскивателя на зубах, возможно, будет реже появляться налет. Однако нет исследований, которые бы подтверждали, что чеснок для зубов и десен так полезен, что даже удаляет скопление бактерий.

Ранее УНИАН уже пристально рассматривал с разных сторон чеснок – польза и вред овоща была в центре внимания. Диетолог и терапевт Елена Егорова говорила, что этот овощ имеет прямое влияние на иммунную систему человека.

