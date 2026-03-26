Как сохранить силу после 60: тренер назвал 5 упражнений, которые помогают быстрее, чем спортзал

После 30 лет организм начинает терять мышечную массу и силу. Это явление под названием саркопения подпитывается гормональными изменениями, уменьшением физических нагрузок и неспособностью организма использовать белок в качестве энергии, пишет Eatthis.com.

По словам тренера Джоша Йорка, чтобы восстановить силу всего тела после 60 лет, можно выполнять пять упражнений, которые дадут результат быстрее, чем занятия в тренажерном зале.

"Многие люди с возрастом не осознают, что мышечная масса не только означает силу, но и напрямую связана с балансом, подвижностью, метаболизмом и даже плотностью костей. Теря ее, мы можем потерять стабильность, скорость реакции и увеличить риск падения, что является одной из основных причин травм у пожилых людей", – подчеркнул Йорк.

Он пояснил, что силовые тренировки после 60 лет – это не об эстетике, а о сохранении независимости для возможности выполнения функциональных движений, например, переноса продуктов, подъема по лестнице, активного отдыха.

Домашние упражнения, приведенные ниже, можно выполнять в собственном темпе, а также корректировать их в соответствии с уровнем способностей и мобильности.

1. Приседания со стулом

  • Встаньте прямо перед прочным стулом, ноги поставьте на ширине бедер. Грудь выдвиньте вперед.
  • Медленно приседайте, как будто собираетесь сесть. Убедитесь, что ваш вес остается на пятках.
  • Слегка коснитесь поверхности стула ягодичными мышцами. Сразу оттолкнитесь пятками, чтобы подняться.

Выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений.

2. Отжимания от стены

  • Встаньте на расстоянии вытянутых рук от стены.
  • Поставьте руки на стену на ширине плеч.
  • Напрягите мышцы живота и согните локти, чтобы коснуться грудью стены. Держите локти согнутыми под углом 45 градусов, а не разведенными наружу.
  • Вернитесь в исходное положение, выполняя движение медленно и контролируемо.

Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

3. Выпады стоя

  • Встаньте прямо, используя для поддержки прочный стул или стену.
  • Сделайте плавный выпад, шагнув одной ногой назад.
  • Вернитесь в положение стоя.
  • Смените ногу.

Выполните 3 подхода по 8–10 повторений на каждую ногу.

4. Повороты туловища сидя

  • Сядьте на прочный стул, ноги поставьте на пол.
  • Положите руки за голову или скрестите их перед грудью.
  • Медленно поверните туловище влево, держа бедра направленными вперед. Удерживайте такое положение 3-5 секунд.
  • Вернитесь в центр, затем – вправо.

Выполните 3 подхода по 12-15 поворотов.

5. Ходьба на месте с высоким подъемом колен

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Убедитесь, что ваш позвоночник выпрямлен. Руки скрестите высоко в позе "джина".
  • Подтяните одно колено к груди, опустите его.
  • Подтяните другое колено к груди, опустите его.

Выполните 3 подхода по 8-10 повторений на каждую ногу.

