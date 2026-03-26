Как сохранить силу после 60: тренер назвал 5 упражнений, которые помогают быстрее, чем спортзал

Тренировки после 60 лет – это не вопрос эстетики, а вопрос сохранения самостоятельности и возможности выполнять простые функциональные движения.

После 30 лет организм начинает терять мышечную массу и силу. Это явление под названием саркопения подпитывается гормональными изменениями, уменьшением физических нагрузок и неспособностью организма использовать белок в качестве энергии, пишет Eatthis.com.

По словам тренера Джоша Йорка, чтобы восстановить силу всего тела после 60 лет, можно выполнять пять упражнений, которые дадут результат быстрее, чем занятия в тренажерном зале.

"Многие люди с возрастом не осознают, что мышечная масса не только означает силу, но и напрямую связана с балансом, подвижностью, метаболизмом и даже плотностью костей. Теря ее, мы можем потерять стабильность, скорость реакции и увеличить риск падения, что является одной из основных причин травм у пожилых людей", – подчеркнул Йорк.

Он пояснил, что силовые тренировки после 60 лет – это не об эстетике, а о сохранении независимости для возможности выполнения функциональных движений, например, переноса продуктов, подъема по лестнице, активного отдыха.

Домашние упражнения, приведенные ниже, можно выполнять в собственном темпе, а также корректировать их в соответствии с уровнем способностей и мобильности.

1. Приседания со стулом

Встаньте прямо перед прочным стулом, ноги поставьте на ширине бедер. Грудь выдвиньте вперед.

Медленно приседайте, как будто собираетесь сесть. Убедитесь, что ваш вес остается на пятках.

Слегка коснитесь поверхности стула ягодичными мышцами. Сразу оттолкнитесь пятками, чтобы подняться.

Выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений.

2. Отжимания от стены

Встаньте на расстоянии вытянутых рук от стены.

Поставьте руки на стену на ширине плеч.

Напрягите мышцы живота и согните локти, чтобы коснуться грудью стены. Держите локти согнутыми под углом 45 градусов, а не разведенными наружу.

Вернитесь в исходное положение, выполняя движение медленно и контролируемо.

Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

3. Выпады стоя

Встаньте прямо, используя для поддержки прочный стул или стену.

Сделайте плавный выпад, шагнув одной ногой назад.

Вернитесь в положение стоя.

Смените ногу.

Выполните 3 подхода по 8–10 повторений на каждую ногу.

4. Повороты туловища сидя

Сядьте на прочный стул, ноги поставьте на пол.

Положите руки за голову или скрестите их перед грудью.

Медленно поверните туловище влево, держа бедра направленными вперед. Удерживайте такое положение 3-5 секунд.

Вернитесь в центр, затем – вправо.

Выполните 3 подхода по 12-15 поворотов.

5. Ходьба на месте с высоким подъемом колен

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Убедитесь, что ваш позвоночник выпрямлен. Руки скрестите высоко в позе "джина".

Подтяните одно колено к груди, опустите его.

Подтяните другое колено к груди, опустите его.

Выполните 3 подхода по 8-10 повторений на каждую ногу.

Ранее УНИАН рассказывал о 6 продуктах, которые нужно есть после 60 лет. Речь шла о том, что определенные виды пищи могут существенно помочь организму в процессе старения – будь то для улучшения здоровья мозга, для укрепления костей или для предотвращения болезней сердца. Среди таких продуктов – грецкие орехи, бобовые, фисташки, листовые зеленые овощи, клюква и чернослив.

