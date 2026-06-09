6 продуктов против вздутия живота: диетологи рассказали, что есть и пить

Даже диетологи страдают от вздутия живота и вот что они едят и пьют, чтобы чувствовать себя лучше.

Вздутие живота – проблема, с которой периодически сталкиваются миллионы людей. По данным специалистов, около 18% населения мира испытывают этот дискомфорт не реже одного раза в неделю, причем женщины страдают от него почти вдвое чаще мужчин.

Причинами вздутия могут быть скопление газов, переедание, избыток соли в рационе, запоры или нарушение работы кишечника. Однако некоторые продукты способны помочь организму справиться с неприятными симптомами, пишет Eatingwell. Диетологи рассказали, что они сами едят и пьют, чтобы уменьшить вздутие живота.

Зеленый чай

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Зеленый чай считается одним из лучших напитков для борьбы со вздутием. Он богат антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в организме. Кроме того, содержащийся в напитке кофеин стимулирует работу кишечника и способствует более быстрому пищеварению.

Специалисты посоветовали пить зеленый чай как в чистом виде, так и в сочетании с небольшим количеством яблочного уксуса.

Лимоны

Лимон сам по себе не является лекарством от вздутия, однако добавление его в воду помогает увеличить потребление жидкости. Это может снизить риск запоров и уменьшить газообразование.

Для более насыщенного вкуса диетологи рекомендовали добавлять в воду не только сок, но и ломтики лимона вместе с кожурой.

Семена фенхеля

Фенхель на протяжении многих веков использовался для облегчения проблем с пищеварением. Его семена содержат вещества, которые способны уменьшать воспаление и газообразование.

Кроме того, фенхель богат клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечной микрофлоры и способствует нормальной работе пищеварительной системы.

Ананас

Этот фрукт содержит бромелаин – пищеварительный фермент, который помогает расщеплять пищу и облегчает процесс переваривания.

Диетологи отмечают, что наибольшее количество бромелаина содержится в сердцевине ананаса, которую многие выбрасывают.

Сельдерей

Сельдерей примерно на 95% состоит из воды и содержит калий и клетчатку, которые помогают бороться с задержкой жидкости в организме.

Кроме того, исследования показали, что содержащиеся в сельдерее растительные соединения обладают мягким мочегонным эффектом, способствуя выведению лишней соли и воды.

Шпинат

Шпинат богат магнием и калием – минералами, которые помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и уменьшают вероятность появления вздутия, установили исследования.

Также он содержит большое количество клетчатки, способствующей регулярному опорожнению кишечника и улучшению пищеварения.

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