УНИАН назвал продукты, которые эффективно разжижают кровь и снижают риск развития сердечных заболеваний.

Обладатели густой крови имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и тромбов. Особенно часто от этого страдают люди старше 45 лет. Таким людям рекомендуется добавлять в рацион особые продукты, которые снижают густоту крови. Важно уточнить, что эти продукты не заменяют лечение, а лишь дополняют его.

Вода

Вода жизненно необходима организму, в том числе и для нормальной густоты крови. Здоровая норма - 1,5-3 л за день. При недостаточном употреблении воды кровь загущается и повышается риск появления тромбов. Поэтому простой способ разбавить кровь - выпить воду в чистом виде или хотя бы в чае.

Растительные масла

Оливковое, льняное, виноградное и другие масла содержат полезные для крови антиоксиданты, фенол, витамин Е и Омега-3 кислоты. Исследования показывают, что употребление растительных масел снижает уровень веществ, которые приводят к образованию тромбов. Масло полезно для крови только до термической обработки, поэтому его лучше добавлять в готовые салаты или просто макать в масло хлеб.

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Ромашка

Ромашковый чай - очень полезный продукт для всех обладателей густой крови. Ромашка является природным антикоагулнтом и подавляет активность тромбоцитов.

Морская капуста

Польза морской капусты хорошо известна, и её разжижающие свойства - одна из многих причин добавить этот продукт в рацион. В морской капусте и других морепродуктах много йода, который повышает тонус сосудов и снижает вязкость крови.

Рыба

Полезные жирные омега-3 кислоты эффективно разжижают кровь. Для профилактики тромбоза стоит есть рыбу жирных сортов и рыбий жир. Последний способствует рассасыванию уже имеющихся тромбов. Врачи советуют есть рыбу не реже 3 раз в неделю.

Красное вино

Кожица красного винограда богата полифенолами - мощными антиоксидантами, которые препятствуют образованию тромбов. Однако красный виноград трудно найти в магазинах не в сезон. Его заменяет вино из красного винограда. Помните, что алкогольные напитки можно пить в очень умеренном количестве.

Чеснок

Ещё один антикоагулянт, который стоит включить в рацион всем обладателям густой крови. Для больше пользы чеснок лучше есть в сыром виде, например, раздавить его ножом и добавить в овощной салат или картошку.

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