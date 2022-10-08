Польза морской капусты для здоровья хорошо известна ученым и диетологам.

Морская капуста очень полезна для организма и богата витаминами. Есть водоросли можно с возраста трех лет - это недорогой и доступный способ получить характерные для морепродуктов витамины.

Сначала назовем противопоказания к употреблению морской капусты: это гиперфункция щитовидной железы, расстройство желудка и склонность к аллергии. Далее подробно рассмотрим, чем полезна морская капуста и почему её стоит есть чаще.

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Чем полезна морская капуста: 7 свойств для здоровья

Морская капуста очень богата йодом - всего 70 г водорослей покрывают суточную потребность в йоде. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы и профилактики эндокринных заболеваний, а также для почек, сердца, мозга и нервной системы. Ламинария полезна для пищеварения : она имеет слабительный эффект и мягко воздействует на кишечник, помогая его очистить. В целом этот продукт значительно облегчает процесс пищеварения и улучшает микрофлору кишечника. Благодаря высокому содержанию брома и витаминов группы B морская капуста очень полезна для нервной системы : помогает успокоиться и легче пережить стресс, улучшает работоспособность и память, повышает качество сна. Для беременных морская капуста однозначно полезна. Она снижает риск выкидыша и укрепляет скелет ребенка, обогащает грудное молоко, предотвращает выпадение волос и анемию на втором триместре. Польза морской капуста для сердца и сосудов также известна. Употребление водорослей снижает уровень плохого холестерина, нормализует кровяное давление и снижает риск развития атеросклероза. При часто употреблении этого продукта лишний холестерин не будет откладываться на стенках сосудов, а выведется из организма. При подагре и других ревматических заболеваниях 2 столовые ложки сухой морской капусты заливают 1 л кипятка и настаивают на ночь в термосе. Затем выливают смесь в таз с теплой водой и окунают больное место на 15 минут. Морская капуста полезна для гормональной системы женщин и способствует профилактике болезней придатков и матки. У мужчин этот продукт улучшает эрекцию.

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