Также эксперт сравнила содержание витамина С в среднем апельсине и лимоне.

Диетолог Светлана Фус рассказала, что в лимоне не так много витамина С, как все привыкли думать. Она заверила, что ориентироваться на употребление только этого цитрусового как источника витамина С зимой не следует.

Этот популярный миф диетолог разрушила на своей странице в Facebook.

"Обычно нам достаточно 1-2 дольки лимона в чай. А в одной дольке только 3-4% дневной нормы аскорбиновой кислоты. Кроме того, значительная часть витамина разрушается в горячем чае", - подчеркнула Фус.

Читайте такжеВся правда о сливочном масле: нутрициолог развеяла мифы о популярном продуктеОна сравнила содержание витамина С в среднем апельсине и лимоне: в первом - 70-80 мг, а во втором - всего 48 мг. И да, съесть целый лимон намного сложнее.

Диетолог советует употреблять разнообразные овощи, фрукты и ягоды - свежие, замороженные или квашенные, чтобы постоянно поддерживать в организме достаточную концентрацию витамина С.

С помощью этих продуктов можно восполнить потребность организма в витамине С:

100 г капусты, 1 яблоко, 30 г черной смородины, 1 помидор;

40 г болгарского перца;

200 г цветной капусты (на пару).

Ранее в Министерстве здравоохранения рекомендовали украинцам чаще бывать на свежем воздухе, чтобы получать дневную порцию витамина D – для этого будет достаточно 20-минутной прогулки, даже несмотря на небольшое количество солнечного света зимой.

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