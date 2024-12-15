Еда, которую человек выбирает себе на обед, может как улучшить, так и ухудшить общее состояние сердца.
"То, что вы едите на обед, может повлиять на уровень энергии, концентрацию и долгосрочное здоровье сердечно-сосудистой системы", - объяснил кардиолог Йельской медицинской школы Харлан Крумхольц, пишет Parade.
Он отметил, что сбалансированный, здоровый обед помогает регулировать уровень сахара в крови, холестерина и артериального давления, а все это является ключом к поддержанию здоровья сердца.
Он отметил, что качество того, что вы едите, имеет решающее значение. "Выбор богатых питательными веществами продуктов на обед может задать тон на всю оставшуюся часть дня и помочь избежать менее полезных вариантов еды", - отметил кардиолог.
По словам Крумхольца, единственная еда, которую он никогда не ест на обед, работая кардиологом - это двойной чизбургер с беконом.
Согласно исследованию YouGov, сыр и бекон - две самые популярные начинки для бургеров. В дополнение к другим приправам, таким как майонез, этот заказ может обернуться катастрофой для здоровья сердца.
"Эта еда перегружена насыщенными жирами, трансжирами, натрием и обработанными ингредиентами, которые увеличивают риск сердечных заболеваний", - объяснил Крумхольц. Он добавил, что регулярное употребление таких продуктов может повысить уровень "плохого" холестерина, артериальное давление и способствовать воспалению - ключевым факторам развития сердечных заболеваний.
Исследования связывают высокое потребление насыщенных жиров и обработанного мяса с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потребление натрия в пределах от 1500 мг до 2300 мг.
"Выбирайте постный белковый сэндвич с цельнозерновым хлебом и большим количеством овощей", - посоветовал Крумхольц.
Он также посоветовал избегать обработанных продуктов, когда это возможно. Кардиолог сказал, что удобные и упакованные продукты могут сэкономить время, но они часто содержат много натрия, сахара и вредных жиров, а это со временем они может увеличить риск сердечных заболеваний.
"Вместо этого выбирайте свежие цельные продукты, такие как фрукты, овощи, орехи или постные белки, которые питают организм и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы", - посоветовал кардиолог.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует следующее для полезных для сердца обедов: индейка с низким содержанием натрия, курица без кожи, консервированный тунец или консервированный лосось, несоленые семена и орехи, цельнозерновые или цельнозерновые макароны, фрукты, такие как ягоды, виноград или нарезанные яблоки или груши, овощные палочки, нежирный сыр-волокно, обезжиренный йогурт.
"Питье воды во время обеда вместо сладких напитков может помочь поддерживать здоровое артериальное давление и избегать потребления пустых калорий", добавил Крумхольц.