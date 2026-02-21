При умеренном употреблении и без противопоказаний любая рыба будет только на пользу.

Рыбу часто называют одним из самых полезных продуктов в рационе, однако выбор между видами рыбы зависит от того, какую пользу вы хотите получить и каково ваше состояние здоровья.

Ранее у нас уже выходил материал о том, какую рыбу не рекомендуют есть вообще, а специалист по правильному питанию, нутрициолог Анастасия Ищенко рассказала в комментарии УНИАН, какие преимущества морской и речной рыбы, кому стоит быть осторожным с употреблением этого продукта и сколько граммов рыбы можно съедать в день.

Какая рыба полезнее – морская или речная

По словам специалиста, оба вида рыбы полезны, и приоритет следует отдавать в зависимости от того, какую именно пользу вы хотите получить, а также от вашего текущего состояния здоровья.

Видео дня

"Лучше всего – употреблять оба вида, просто чередуя их, например 1 раз в неделю есть морскую рыбу и 1 раз в неделю – речную", – советует Ищенко.

Соответственно, если вы едите рыбу каждый день, можно чередовать через день.

Что лучше: морская рыба или речная

По словам эксперта, морская рыба считается более питательной по составу, ведь содержит много омега-3 жирных кислот, йода, селена и витамина D, которые способны поддерживать работу сердца, сосудов, мозга, щитовидной железы. К тому же она снижает воспалительные процессы в организме.

"Именно поэтому морскую рыбу часто рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, высокого холестерина или при стрессе и умственных нагрузках", – отметила нутрициолог.

Впрочем, некоторые виды такой рыбы могут накапливать тяжелые металлы, что само по себе оказывает негативное влияние на здоровье при частом употреблении, а также может вызывать аллергию.

В то же время речная рыба, по ее словам, обычно менее жирная, а потому – легче для пищеварения. Впрочем, она может быть выловлена в загрязненных водоемах, и есть риск поражения паразитами – поэтому ее важно хорошо термически обрабатывать.

Речная рыба, по словам специалиста, хорошо подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, а также тем, кто соблюдает диету или хочет похудеть, потому что в этом продукте много белка, фосфора и витаминов группы B.

Какая рыба самая полезная для здоровья – противопоказания

Хотя мы выяснили, почему морская рыба полезнее речной, все равно следует быть внимательным. Людям с аллергией на морепродукты морская рыба может принести больше вреда, чем пользы. По словам нутрициолога, это довольно сильный аллерген и реакция организма может быть непредсказуемой – от сыпи до проблем с дыханием.

"Тем, у кого есть нарушения работы щитовидной железы, в частности гипертиреоз, я бы тоже не советовала увлекаться этим продуктом: в нем много йода, избыток которого может усиливать симптомы", – пояснила специалист.

Также она советует умеренно употреблять такую рыбу людям с подагрой или повышенным уровнем мочевой кислоты, потому что жирные сорта (сельдь, скумбрия) могут спровоцировать обострение болезни. Беременным женщинам и детям морскую рыбу тоже лучше употреблять выборочно – крупные хищные виды способны накапливать ртуть.

Однако риски есть и при чрезмерном употреблении речной рыбы.

"Если у человека есть проблемы с печенью или желчным, речная рыба тоже может "не подойти". Особенно если это жирные сорта или сильно зажаренная рыба, но здесь уже вопрос больше к приготовлению", – подчеркнула специалист по питанию.

Также всем следует помнить о риске паразитов и всегда хорошо термически обрабатывать продукт.

Какая рыба самая полезная для ежедневного употребления

Отдельный вопрос – можно ли есть рыбу каждый день, и если да, то в каких объемах и какой вид для этого больше подходит.

Эксперт ответила:

"Оптимально – это 150-200 г. за один прием пищи для обоих видов, если человек здоров и не имеет жалоб".

Морскую рыбу лучше употреблять не более 2-3 раз в неделю, речную – оптимально чуть реже, скажем 1-2 раза в неделю. "То есть, если в вашем рационе вы чередуете эти виды рыбы и в целом имеете 3-4 рыбных блюда в неделю – это вполне безопасно и полезно", – подытожила Ищенко.

справка Анастасия Ищенко Консультант по правильному питанию, нутрициолог. С 2022 года Анастасия предоставляет индивидуальное сопровождение клиентов в сфере лечебного рациона и рациона для похудения. В своей работе эксперт делает акцент на психологии питания.

Вас также могут заинтересовать новости: