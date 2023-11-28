Добавление этих орехов с высоким содержанием белка в рацион может улучшить общее состояние здоровья.

Когда дело доходит до здорового перекуса или повышения содержания белка в еде, орехи станут разумным выбором.

Диетолог Дестини Муди рассказала об орехах с самым высоким содержанием белка и дала советы относительно включению их в рацион, пишет Eatthis. Помимо того, что орехи дают чувство сытости и поддерживают контроль веса белки с орехов могут стать ценным дополнением к рациону. Более высокое потребление орехов также связано с лучшим контролем уровня сахара в крови и может помочь предотвратить резистентность к инсулину.

Арахис

Видео дня

Арахис является отличным выбором. Эти орехи очень универсальны, и их можно употреблять по-разному, в том числе в качестве сэндвича с арахисовым маслом, жареного арахиса или основы для домашних соусов. "Арахис содержит наибольшее количество белка среди всех других орехов. Он также является хорошим источником магния, который помогает регулировать уровень сахара в крови", - сказала Муди.

Миндаль

Он является отличным источником растительного белка, полезных жиров, клетчатки, витамина Е и минералов, таких как магний.

"Миндаль богат витамином Е, который является важным антиоксидантом, известным тем, что помогает выводить из организма свободные радикалы и воспалительные соединения", - объяснила Муди. "Они также могут помочь снизить уровень холестерина. Кроме того, в них меньше жира, чем во многих других орехах, что делает их более подходящими для диеты для похудания", - добавила диетолог.

Фисташки

Они являются богатым источником клетчатки, полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов, таких как флавоноиды и антоцианы, которые обладают сильным противовоспалительным действием. "Фисташки замечательны тем, что содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может вырабатывать сам и должен получать их с пищей", - сказала Муди.

Кешью

"Медь, которой много в кешью, может помочь поддержать здоровье костей и сердечно-сосудистой системы. Кешью также известен как родственник арахиса с более богатым вкусом, и наука показывает, что жареные кешью могут содержать больше антиоксидантов" - утверждает Муди.

Фундук

Высокое содержание антиоксидантов в фундуке может бороться с воспалениями и снижать уровень окисления. "Фундук содержит больше жира, чем большинство орехов, но в нем есть хорошее соотношение мононенасыщенных жиров, которые снижают риск сердечных заболеваний", - объяснила Муди.

Грецкие орехи

Эти орехи в форме мозга богаты полезными для сердца жирными кислотами омега-3, которые являются незаменимыми для здоровья сердца и мозга. "Грецкие орехи имеют один из самых высоких показателей содержания жира среди всех орехов. Если вы пытаетесь похудеть, не рекомендуется слишком часто им есть", - сказала диетолог.

Польза орехов

Всем известно, что орехи полезны, независимо от типа — грецкие орехи, миндаль, фисташки, кешью, ведь каждый вид орехов полон питательных веществ. Ученые рассказали, что будет с вашим организмом, если есть орехи каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: