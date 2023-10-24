Новое революционное исследование раскрыло правду о том, можно ли есть миндаль для похудения.

Исследование Университета Южной Австралии опровергло распространенное мнение о том, что худеющие люди должны отказываться от употребления миндаля. Они доказали, что можно есть миндаль и при этом худеть.

В крупнейшем исследовании такого рода специалисты обнаружили, что включение миндаля в диету с ограничением калорий не только помогает людям похудеть, но и улучшает кардиометаболическое здоровье, пишет Scitechdaily.

Изучая влияние диет с ограничением калорий, дополненных миндалем или закусками, богатыми углеводами, исследователи обнаружили, что обе диеты успешно снижают массу тела примерно на 7 кг.

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Исследователь UniSA доктор Шарая Картер отметил, что исследование показало, как орехи могут способствовать здоровому питанию для контроля веса и кардиометаболического здоровья.

"Орехи, в том числе миндаль, - отличная закуска. Они богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, но также имеют высокое содержание жиров, что может ассоциироваться у людей с увеличенной массой тела" - пояснил Картер.

Однако, по его словам, орехи содержат ненасыщенные жиры – или полезные жиры – которые могут улучшить уровень холестерина в крови, облегчить воспаление и способствовать здоровью сердца.

Картер рассказал, что как ореховая, так и безореховая диета привели к снижению массы тела примерно на 9,3% за время исследования. Однако, диеты с добавлением миндаля также продемонстрировали значимые изменения, которые могут привести к улучшению кардиометаболического здоровья в долгосрочной перспективе.

"Кроме того, орехи обладают дополнительным преимуществом: вы дольше чувствуете себя сытым, что всегда является плюсом, когда вы пытаетесь контролировать свой вес", - отметил специалист.

Как отметило издание, эти результаты еще раз доказывают, что диетологи могут рекомендовать миндаль как часть сбалансированной диеты для похудания.

Проблема ожирения в мире

Ученые уже давно обратили внимание на проблему ожирения и призывают всячески бороться с этим. При этом два года назад в исследовании Всемирного банка отмечалось, что увеличение количества людей с ожирением оказывает негативное влияние на мировую экономику, здоровье человечества и общий уровень благосостояния. По оценке Всемирного банка, более двух миллиардов человек имеют избыточный вес или страдают от ожирения.

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