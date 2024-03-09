Специалисты объяснили, что они не только не приносят пользу организму, а способны даже навредить.

Хотя фрукты считаются здоровой пищей, некоторые из них не входят в список, тех, которые помогающих похудеть.

По словам диетологов, фрукты содержат витамины, питательные вещества и клетчатку, необходимые для поддержания формы, но, как и любую другую пищу, фрукты следует есть в умеренных количествах. Также важно с умом выбирать, какие фрукты вы едите, пишет She Finds. Это обусловлено тем, что потребление слишком большого количества сладких фруктов может привести к набору веса. Специалисты указали, что если вы хотите похудеть, избегайте сухофруктов и тропических фруктов.

Диетолог и тренер питанию Лиз Ричардс, эксперт в области здравоохранения Махмуд Абдельазиз, врач-диетолог Кэтрин Джервасио и врач по снижению веса Крейг Примак отметили, что сухофрукты вредны для тех, кто на диете, поскольку из них удалена вода. Таким образом, весь сахар и калории концентрируются в гораздо меньшей упаковке. А тропические фрукты, такие как манго, папайя и ананас, не подходят для похудения, поскольку в них больше сахара, чем в других фруктах.

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Сухофрукты

Изюм, финики, чернослив, инжир и абрикосы - наиболее распространенные виды сухофруктов. Также доступны другие сорта сухофруктов, иногда в засахаренной форме (покрытые сахаром). К ним относятся манго, ананасы, клюква, бананы и яблоки. После сушки сухофрукты могут храниться гораздо дольше, чем свежие. Многие люди едят их в качестве закуски или добавляют в салат, овсянку или даже йогурт.

Но если употреблять их в избытке, сухофрукты могут оказать разрушительное воздействие на общее состояние здоровья и цели по снижению веса. "Этот сорт фруктов, независимо от типа, отличается высоким содержанием калорий и сахара", - объяснила Ричардс.

Хотя свежие фрукты известны своим содержанием сахара, обычно клетчатка его уравновешивает. Но сушеный вариант лишен большей части клетчатки, которая делает фрукты полезными для похудения. "Из-за небольшого размера сухофруктов их легко переесть, и калории быстро накапливаются", - предупредила Ричардс.

А врач-диетолог Кэтрин Джервасио отметила, что сушеный вариант содержит много сахара, что способствует накоплению висцерального жира при чрезмерном употреблении.

Тропические фрукты

"Все хорошо в меру, но многие не умеют ее соблюдать, когда дело доходит до еды и диеты", - сказал врач по снижению веса Крейг Примак.

Тропическими фруктами считаются бананы, папайя, манго и ананас. "Эта категория содержит больше сахара и калорий, чем другие группы фруктов, и если вы пытаетесь избегать сахара, лучше избегать этой группы", - посоветовал Примак.

Что касается ананаса, то эксперт в области здравоохранения Махмуд Абдельазиз сказал: "Хотя он содержит полезные питательные вещества, такие как витамин С и марганец, потребление большого количества ананаса может привести к скачкам сахара и потенциальному увеличению веса". Он отметил, что лучше добавить в рацион киви, дыню, дыню или арбуз. Эти фрукты содержат витамины и минералы и меньше влияют на уровень сахара в крови.

Так, диетологи и специалисты по снижению веса советуют избегать сухофруктов и тропических фруктов. Это худшие фрукты для похудения, потому что они либо не приносят никакой пользы, либо содержат слишком много сахара и калорий. Вместо этого выбирайте такие фрукты, как киви, дыня или черника и грейпфрут, которые содержат клетчатку и ускоряют обмен веществ.

Другие новости о диетах

Всем, кто хочет оставаться здоровым, похудеть или просто держать вес в порядке, врачи советую средиземноморскую диету. Она богата фруктами и овощами, а еще включает орехи, рыбу и оливковое масло.

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