Каждый вид яблок обладает уникальными качествами, но клетчатка, фитохимические вещества и микробы способствуют общему здоровью человека.

Эксперт по здоровью кишечника сказал, что яблоки действительно чрезвычайно полезны для общего хорошего состояния здоровья.

Доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Уилл Булсевич раскрыл преимущества яблок, перечислив пять преимуществ для здоровья, пишет New York Post. Во-первых, яблоки являются отличным источником клетчатки: в яблоке среднего размера содержится около 4,4 грамма клетчатки. По данным Онкологического центра доктора Андерсона, яблоки также содержат "безумное" количество фитохимических веществ, которые помогают предотвратить хронические заболевания.

"Фитохимические вещества обладают целебными свойствами, которые помогают защитить вас от некоторых заболеваний и рака", - объяснил Булсевич.

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Яблоки также являются хорошим источником пробиотиков, сказал он, добавив, что в одном яблоке содержится около 100 млн бактерий.

Наконец, он объяснил, что каждый вид яблок обладает уникальными качествами, но клетчатка, фитохимические вещества и микробы способствуют общему здоровью человека.

"Яблоки не являются панацеей; сбалансированное питание и здоровый образ жизни являются важнейшими компонентами для поддержания общего состояния здоровья", - сказала диетолог Лорен Манакер. "Однако справедливо считать яблоки полезным компонентом профилактического лечения", - подчеркнула она.

При этом диетолог отметила, что большинство людей не потребляют рекомендуемые порции фруктов и овощей каждый день, поэтому включение яблок в рацион может помочь в достижении этой цели.

По словам другого диетолога Кортни Коу, хотя яблоки имеют преимущества, они являются "частью пазла, когда дело доходит до построения полноценной, сбалансированной и питательной диеты".

"Употребление яблока в день не повредит вам, но без питательной диеты оно может принести не так много пользы, как можно было бы подумать", - отметила она.

А нейродиетолог Мелани Мерфи Рихтер добавила, что если человек в основном ест печенье, чипсы, пьет колу и вообще употребляет пищу с высокой степенью переработки, то яблоки тут не помогут.

"Если вы выбираете цельные, богатые питательными веществами продукты и регулярно выбираете яблоки вместо менее питательных закусок, вы, безусловно, будете способствовать более здоровому телу и, возможно, меньшему количеству посещений врача в целом", - отметила она.

Другие новости о пользе фруктов

Фрукты должны составлять основу рациона, однако в реальности всего 12% взрослых съедают рекомендуемые 1,5–2 чашки фруктов в день. Специалисты отмечают, что все фрукты полезны, но некоторые из них особенно. Черника занимает звание самого полезного фрукта.

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