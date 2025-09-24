Ее можно употреблять и в свежем, и в консервированном виде.

Самая вкусная рыба не всегда самая дорогая. Несмотря на то, что многим в голову сразу приходит форель, лосось или семга, эти виды рыб нельзя считать наиболее удачными с точки зрения нутрициологии. Так как цены на рыбу в Украине иногда "кусаются", стоит рассмотреть более дешевый, но не менее полезный вариант.

Чем хороша сайра - польза и вред

Издание Foodstruct сравнило две популярных рыбы, чтобы выяснить, что вкуснее, сайра или скумбрия, а также какой продукт окажется полезнее. По их данным, скумбрия содержит больше витаминов B12, D, B6, B2, Е, а также калия и железа. Тихоокеанская сайра выигрывает по наличию витамина С и В1, а также может "похвастаться" меньшим количеством натрия в составе. Его переизбыток может привести к повышению давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, так что скумбрию необходимо есть дозированно. От сайры такого не будет - количество натрия в составе рыбы находится в пределах нормы. Холестерина и насыщенных жиров в ней тоже немного по сравнению со скумбрией.

Скумбрия считается одним из лучших продуктов для восполнения недостатка витамина В12, а сайра - витаминов С и В1. Кроме того, в сайре больше кальция, меди, марганца и калия, а в скумбрии - магния, цинка и селена.

Видео дня

Интересно, что сайра - рыба, которая подходит даже женщинам, желающим похудеть. В то время, как калорийность скумбрии составляет 305 калорий на 100 г, сайра содержит всего 88 калорий на ту же порцию - в три раза меньше. Дополнительно стоит учитывать и то, насколько сытная сайра - жирность у нее в 40 раз ниже, чем у скумбрии. В ста граммах скумбрии содержится 40 граммов жиров, а в такой же порции сайры - 0,69. Для людей, которые борются с лишним весом, это даже плюс - питаясь сайрой, можно не бояться набрать несколько лишних килограммов. Содержание холестерина в скумбрии в два раза выше, чем в сайре - 95 граммов против 35. Повышенный уровень холестерина может обернуться регулярными посещениями кардиолога, поэтому если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами, лучше сделать выбор в пользу сайры. Маленькая рыбка - отличный вариант для тех, кто ищет что-то полезное, но легкое, не утяжеляющее желудок.

Можно ли есть консервированную сайру

Диетологи всего мира наперебой рассказывают, чем полезны консервы - сайра не стала исключением. Рыба может храниться дольше благодаря консервированию, но сохраняет большую часть полезных свойств в отличие от замороженного продукта. Кроме того, консервированную сайру можно есть прямо из банки с хлебом, а также добавлять в блюда.

Это удобно не только дома, но и в "полевых" условиях - например, в поездке. Рыба, обработанная термически и закрытая в герметичную емкость, содержит несколько суточных норм витамина D и кальция, а также вещества под названием "фосфатидилсерин", которое помогает снизить уровень стресса и повысить настроение.

Вас также могут заинтересовать новости: