Чтобы облегчить боль в желудке, тошноту и расстройство, возьмите эту листовую зеленую траву.

Желудочно-кишечная система не только переваривает пищу, но и является домом для уникального микробиома или триллионов бактерий и микробов, которые находятся в кишечнике.

Почему здоровье кишечника важно?

Если вы чувствуете себя больным, усталым, измотанным, раздражительным, капризным, тогда пришло время повнимательнее взглянуть на здоровье кишечника. Специалисты утверждают, что здоровье микробиома кишечника имеет решающее значение не только для физического благополучия, но и психического, пишет Eatingwell.

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Исследования показывают прямое влияние кишечника как на здоровье. В частности, оно исследование показало, что долгожители потребляют больше клетчатки, и в результате имеют микробиомы, как у молодых людей.

"Приоритет здорового кишечника имеет решающее значение по нескольким причинам, включая эффективность пищеварения, поддержку иммунитета и психическое здоровье и регуляцию настроения", - сказала диетолог Джесси Вонг.

Кроме того, здоровье кишечника также важно для профилактики и лечения заболеваний. "Учитывая, что микробиом отвечает за воспалительную реакцию, крайне важно оптимизировать здоровье кишечника, чтобы предотвратить хроническое воспаление, которое может возникнуть при таких заболеваниях, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет", - предупредила диетолог Бет Розен.

Польза мяты для здоровья

По словам экспертов по здоровью кишечника, мята - это трава № 1, которую нужно добавить в рацион. Дело в том, что мята обладает свойствами, которые помогают уменьшить воспаление и спазмы желудка, а также может убивать вредные микроорганизмы.

Иследования показали, что масло перечной мяты может помочь облегчить дискомфорт в пищеварительном тракте, а также подавить расстройство желудка - и было показано, что оно безопасно для использования в качестве краткосрочного облегчения.

Стоит отметить, что дозы, используемые в исследованиях, не совсем соответствуют той, которую мы использовали бы на кухне. Это означает, что вы не можете ожидать, что мята облегчит симптомы за одну ночь. Однако употребление мятного чая использовалось для облегчения боли в желудке и тошноты.

"Другие травы, такие как имбирь, куркума и фенхель, также обладают значительными преимуществами. Важно придерживаться целостного подхода, включающего различные травы и продукты для поддержки общего здоровья кишечника", - посоветовала Вонг.

Другие новости о пользе трав

Ранее были названы 6 трав, полезных для желудка и кишечника. Некоторые травяные чаи очень полезны для пищеварения и нормальной работы кишечника. Конечно, никакой чай не способен вылечить болезнь, но для поддержания пищеварения и ощущения комфорта в желудке полезно иногда выпивать чай из целебных трав.

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