Не только морковь: врачи рассказали, какие еще 4 продукта помогут улучшить зрение

Не существует никакого "волшебного" продукта, который гарантировал бы идеальное зрение. Здоровье глаз зависит от ряда факторов: генетики, возраста, образа жизни и даже окружающей среды. Однако определенные продукты все же могут поддерживать зрительную функцию. Известно, что к таким относится морковь. Но не только она, пишет диетолог Лорен Манакер на страницах EatingWell.
Эксперт назвала еще 4 продукта, содержащих много необходимых витаминов и антиоксидантов, за которые ваши глаза будут вам благодарны.
1. Фисташки
Фисташки - очень питательный продукт для глаз. По словам доктора философии Меган Мейер, согласно исследованию 2025 года, которое вышло в The Journal of Nutrition, это единственный орех, который содержит лютеин - каротиноид, действующий как антиоксидант и защищающий глаза от вредного синего света.
"Различные обсервационные исследования показали, что повышенное потребление лютеина и зеаксантина связано со снижением риска развития катаракты и прогрессирования до запущенной возрастной макулярной дегенерации", - пояснила Мейер.
В статье отмечается, что возрастная макулярная дегенерация – это заболевание глаз, которое влияет на центральное зрение и является основной причиной потери зрения у пожилых людей. Недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, подтвердило эти преимущества, говорит эксперт.
"Недавнее клиническое испытание показало, что употребление 60 г фисташек ежедневно в течение 12 недель значительно улучшило показатели здоровья глаз", – подчеркнула она.
2. Сладкий картофель (батат)
Батат является источником витамина А – питательного вещества, необходимого для здоровья зрения.
"Одна средняя сладкая картошка обеспечивает более 100% вашей суточной нормы витамина А", – рассказала магистр наук, дипломированный врач Сара Шлихтер.
Этот витамин выполняет несколько важных функций для поддержания нормального функционирования глаз. По словам Шлихтер, он обеспечивает нормальное увлажнение глаз и производит пигменты, которые помогают предотвратить куриную слепоту.
3. Шпинат
Темно-зеленые листовые овощи, в частности шпинат, славятся своей пользой для здоровья глаз.
"Шпинат богат лютеином и зеаксантином – каротиноидами, которые накапливаются в желтом пятне глаза", – утверждает магистр наук, дипломированный врач Уитни Стюарт.
Макула – это часть сетчатки, которая отвечает за четкое и детальное центральное зрение. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в шпинате, действуют как щит для этого жизненно важного участка.
"Эти соединения функционируют как антиоксиданты и природные фильтры синего света, помогая уменьшить оксидативный стресс и поддерживать остроту зрения", – отметила Стюарт.
4. Яйца
Яйца, особенно желтки, являются еще одним источником питательных веществ, защищающих глаза.
"Яичные желтки являются одним из лучших источников лютеина и зеаксантина – антиоксидантов, которые помогают защитить глаза", – говорит магистр наук, дипломированный врач Дженнифер Хаус.
По ее словам, поскольку эти питательные вещества являются жирорастворимыми, а желток содержит жир, то в этом случае они усваиваются особенно хорошо. Это означает, что ваш организм может эффективно использовать эти соединения для поддержания здоровья сетчатки и макулы.
Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Sci Food Agric, показало, что ежедневное употребление яиц повышает уровень лютеина в крови и значительно улучшает оптическую плотность макулярного пигмента (маркер здоровья глаз), что связано со снижением риска прогрессирования возрастной макулярной дегенерации.
Другие советы для поддержания зрения
- Правильное питание – важное условие здоровья глаз, но не единственное. Нужно помнить и о других мерах, чтобы защитить свое зрение на долгие годы.
- Комплексное обследование зрения - единственный способ выявить такие заболевания глаз, как глаукома, диабетическая болезнь глаз, возрастная макулярная дегенерация на ранней стадии еще до появления симптомов. Это также гарантирует, что вам правильно подберут очки.
- Защитные очки могут предотвратить травмы во время занятий спортом, работы или других рискованных видов деятельности. Ищите поликарбонатные линзы, которые прочнее обычных пластиковых.
- Солнцезащитные очки защитят глаза от вредного ультрафиолетового излучения. Стоит выбирать такие очки, которые блокируют 99-100% излучения UV-A и UV-B. Они не просто стильные - они необходимы для долгосрочного здоровья глаз.
- Отдых необходим, чтобы уменьшить нагрузку на глаза. Стоит придерживаться правила 20-20-20: каждые 20 минут смотрите на что-то, расположенное на расстоянии 6 метров, в течение 20 секунд. Это особенно полезно, если вы проводите много времени перед экранами.
Ранее УНИАН рассказывал, какая еда может вредить вашему кишечнику. По словам экспертов, в этом списке - газированные и энергетические напитки, конфеты, выпечка, фруктовые соки, острые блюда, чрезмерное количество кофеина и т.д.