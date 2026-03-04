Не только морковь: врачи рассказали, какие еще 4 продукта помогут улучшить зрение

Эти продукты содержат много необходимых витаминов и антиоксидантов, за которые ваши глаза будут вам благодарны.

Не существует никакого "волшебного" продукта, который гарантировал бы идеальное зрение. Здоровье глаз зависит от ряда факторов: генетики, возраста, образа жизни и даже окружающей среды. Однако определенные продукты все же могут поддерживать зрительную функцию. Известно, что к таким относится морковь. Но не только она, пишет диетолог Лорен Манакер на страницах EatingWell.

Эксперт назвала еще 4 продукта, содержащих много необходимых витаминов и антиоксидантов, за которые ваши глаза будут вам благодарны.

1. Фисташки

Фисташки - очень питательный продукт для глаз. По словам доктора философии Меган Мейер, согласно исследованию 2025 года, которое вышло в The Journal of Nutrition, это единственный орех, который содержит лютеин - каротиноид, действующий как антиоксидант и защищающий глаза от вредного синего света.

"Различные обсервационные исследования показали, что повышенное потребление лютеина и зеаксантина связано со снижением риска развития катаракты и прогрессирования до запущенной возрастной макулярной дегенерации", - пояснила Мейер.

В статье отмечается, что возрастная макулярная дегенерация – это заболевание глаз, которое влияет на центральное зрение и является основной причиной потери зрения у пожилых людей. Недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, подтвердило эти преимущества, говорит эксперт.

"Недавнее клиническое испытание показало, что употребление 60 г фисташек ежедневно в течение 12 недель значительно улучшило показатели здоровья глаз", – подчеркнула она.

2. Сладкий картофель (батат)

Батат является источником витамина А – питательного вещества, необходимого для здоровья зрения.

"Одна средняя сладкая картошка обеспечивает более 100% вашей суточной нормы витамина А", – рассказала магистр наук, дипломированный врач Сара Шлихтер.

Этот витамин выполняет несколько важных функций для поддержания нормального функционирования глаз. По словам Шлихтер, он обеспечивает нормальное увлажнение глаз и производит пигменты, которые помогают предотвратить куриную слепоту.

3. Шпинат

Темно-зеленые листовые овощи, в частности шпинат, славятся своей пользой для здоровья глаз.

"Шпинат богат лютеином и зеаксантином – каротиноидами, которые накапливаются в желтом пятне глаза", – утверждает магистр наук, дипломированный врач Уитни Стюарт.

Макула – это часть сетчатки, которая отвечает за четкое и детальное центральное зрение. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в шпинате, действуют как щит для этого жизненно важного участка.

"Эти соединения функционируют как антиоксиданты и природные фильтры синего света, помогая уменьшить оксидативный стресс и поддерживать остроту зрения", – отметила Стюарт.

4. Яйца

Яйца, особенно желтки, являются еще одним источником питательных веществ, защищающих глаза.

"Яичные желтки являются одним из лучших источников лютеина и зеаксантина – антиоксидантов, которые помогают защитить глаза", – говорит магистр наук, дипломированный врач Дженнифер Хаус.

По ее словам, поскольку эти питательные вещества являются жирорастворимыми, а желток содержит жир, то в этом случае они усваиваются особенно хорошо. Это означает, что ваш организм может эффективно использовать эти соединения для поддержания здоровья сетчатки и макулы.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Sci Food Agric, показало, что ежедневное употребление яиц повышает уровень лютеина в крови и значительно улучшает оптическую плотность макулярного пигмента (маркер здоровья глаз), что связано со снижением риска прогрессирования возрастной макулярной дегенерации.

Другие советы для поддержания зрения

Правильное питание – важное условие здоровья глаз, но не единственное. Нужно помнить и о других мерах, чтобы защитить свое зрение на долгие годы.

