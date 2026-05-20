Всего два предмета: лесники раскрыли простые трюки для защиты от клещей

Они посоветовали не полагаться на всяческие аэрозоли от клещей, а надевать штаны и рубашки.

Сезон клещей в самом разгаре, и эксперты предупредили, что в этом году они могут доставить особенно много хлопот.

Только одного укуса достаточно, чтобы заразиться опасным вирусом энцефалита, пишет Portal.abczdrowie. Однако лесничие посоветовали, как избежать неприятностей. В частности, они рекомендуют брать с собой на прогулки валик для удаления ворса. Прокатывание его по одежде помогает поймать клещей до того, как они прикрепятся к коже.

Второй способ - использование скотча. Метод работает аналогично липкой ленте для мух. Перед выходом из дома намотайте ленту вокруг лодыжек и запястий там, где заканчиваются соответственно штанины и рукава, посовеовали лесничие.

Они отметили, что использование скотча и валика позволяет поймать даже мелких клещей, размером от 0,5 до 1,5 миллиметра.

Кроме того, вместо ежедневного использования химических средств, которые могут усыпить бдительность, лесничие рекомендовали надевать защитную одежду.

"Пробежка по лесу в шортах и ​​сандалиях обеспечит клещам идеальный доступ", - утверждают они.

Поэтому для походов в лес рекомендуется надевать брюки, рубашку с длинными рукавами и головной убор - желательно светлых тонов. Светлая одежда не отпугивает клещей, но позволяет заметить их сразу, до того, как они прикрепятся к коже.

Лесничие добавили, что клещи редко кусают сразу. Они могут перемещаться по одежде и телу в поисках подходящего места. Чаще всего они выбирают места с самой тонкой кожей: складки под коленями и локтями, пах, кожу за ушами и на коже головы, промежутки между пальцами ног.

Поскольку их слюна содержит анестезирующие вещества, укус совершенно безболезненный, предупредили специалисты.

Как избавиться от клеща

Лучше использовать специальный набор для удаления клещей или обычный пинцет. Крепко захватите клеща как можно ближе к коже и вытащите его. Важно как можно меньше трогать его и не раздавливать. Не наносите на клеща никаких веществ (например, жир или спирт). После удаления место укуса следует продезинфицировать.

При удалении клеща в коже может остаться его часть. Через некоторое время это маленькое инородное тело естественным образом исчезнет. Поэтому так называемая "головка клеща" не представляет никакой опасности для здоровья.

Лучше всего поместить удаленного клеща в сложенный лист бумаги и раздавить твердым предметом, например, дном стакана, потерев о твердую поверхность. 40% спирт, хлорсодержащие средства и дезинфицирующие средства также эффективно убивают клещей.

Ранее в связи с началом сезона гадюк в Министерстве здравоохранения дали советы украинцам, как избежать их укусов и что делать, если это произошло.

В Минздраве отмечали, что большинство рептилий не представляют угрозы для здоровья человека, однако есть и такие, которых стоит опасаться.

