Простой тест дома: 'биохакер' рассказал, как за несколько секунд определить биологический возраст

По времени удержания на одной ноге он предлагает приблизительно оценивать биологический возраст, хотя ученые отмечают, что этот метод не является точным диагностическим показателем.

Предприниматель и популяризатор идей долголетия Брайан Джонсон предложил простой домашний тест, который, по его словам, может приблизительно показать биологический возраст человека без сложных измерений, пишет Business Insider.

Во время выступления на мероприятии в Сан-Франциско он продемонстрировал упражнение, которое можно выполнить где угодно: достаточно запустить таймер, закрыть глаза и встать на одну ногу, стараясь удержать равновесие как можно дольше.

Секундомер вместо анализов

По словам Джонсона, результат можно интерпретировать так:

0–7 секунд – организм на уровне 60–80 лет;

7–15 секунд – примерно 40–60 лет;

15–30 секунд – около 20–40 лет.

Он объясняет это тем, что с возрастом ухудшается работа мозга и координация, что напрямую влияет на баланс.

Некоторые научные данные частично подтверждают важность такого показателя. В частности, исследование клиники Мэйо среди людей старше 50 лет показало, что способность стоять на одной ноге действительно может быть индикатором физической хрупкости и риска падений.

В то же время другие медицинские центры, в частности клиника Кливленда, подчеркивают: этот тест не может считаться полноценной оценкой здоровья или точным маркером долголетия.

Специалисты подчеркивают, что баланс – лишь один из многих показателей физического состояния. Он может отражать общую координацию и мышечный контроль, но не заменяет комплексную медицинскую диагностику.

Сам Джонсон, известный экспериментами над собственным телом в рамках "биохакинга", утверждает, что такие простые тесты могут быть полезным ориентиром для ежедневного мониторинга физической формы.

