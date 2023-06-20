Чтобы получить оптимальное количество мелатонина, нужно засыпать до 22:00.

По статистике, от бессонницы страдает более 10% населения развитых стран. В Украине ситуация сейчас значительно хуже. Как отмечают в Министерстве здравоохранения, после 24 февраля 2022 года, пожалуй, только 10% украинцев имеют нормальный сон без нарушений.

Возможно ли высыпаться во время постоянной угрозы и звуков сирен, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог, сомнолог Юрий Погорецкий.

По его словам, оптимальное время для засыпания, чтобы получить максимальную дозу мелатонина, - 22:00, а во время войны даже немного раньше.

"Около 23:00 производится главная дозировка мелатонина, то есть в 5 раз больше, чем последующие разы в течение ночи. Ложимся в 22:00, чтобы "поймать" свой мелатонин. А во время войны наша рекомендация - давайте начинать сон чуточку раньше, с 21:00. И когда бомбардировка начинается в 2:00-3:00, то мы успеваем "поймать" ценный сон и выспаться", - объясняет сомнолог.

Он советует, если вы идете в укрытие, брать с собой одеяло, подушку, маску для глаз и беруши. Кандидат медицинских наук объясняет, что получение мелатонина во время сна дает нам покой, бодрость, сексуальность, восстановление гормонального статуса.

Погорецкий советует не пользоваться гаджетами за 2 часа до сна. В рацион для хорошего сна, по его словам, стоит добавить молоко, брынзу, молоко с медом, вишни, тыквенные семечки, бананы, голландские сыры. После 13:00 врач предлагает отказываться от черного и зеленого чая, от кофе. За три часа до сна заканчиваем физическую активность, перед сном принимаем теплую ванну или душ.

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