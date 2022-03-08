Стресс и тревога постоянно сопровождают нас в военные дни.

Стресс, панические атаки, страх за себя и своих близких сопровождают сейчас всех украинцев. Никто не знает что будет завтра и когда всё это закончится. Успокоиться в таких условиях непросто, но нужно постараться, ведь паника нам не поможет.

Выпейте успокоительные препараты

Принимать какие-либо лекарства без назначения врача опасно, но в экстремальной ситуации выбора может не быть. Попробуйте выпить травяной успокоительный чай или специальные медицинские препараты, такие как глицин или валерьянку. Ни в коем случае не превышайте указанную в инструкции дозировку!

Не читайте новости

Во время войны у многих людей вырабатывается вредная привычка - постоянно следить за новостями. Из-за этого мы чувство тревоги усиливается. Постарайтесь уделять меньше времени чтению новостей о войне. Попросите родных не обсуждать эту тему.

Ограничьте круг общения

Если у вас есть знакомые с другими взглядами на войну, с которыми вы постоянно спорите - лучше на время прервать общение. Вряд ли вы сумеете переубедить человека - лишь испытаете лишний стресс.

Сделайте упражнения для успокоения

Потрите большими пальцами фаланги и подушечки пальцев на руках. Медленно разомните каждый палец. Затем помассируйте область на ладони под большим пальцем. Это поможет быстро успокоиться. Сложите руки "бабочкой" на груди и положите руки на ключицы. Легонько постучите себя ладонями по ключицам. Вибрация от хлопков напоминает сердцебиение и будет успокаивать вас. Сфокусируйте зрение на любом квадратном или прямоугольном предмете. Затем считайте до "4" в уме. На счет "1" проведите взглядом по одной стороне предмета и глубоко вдохните. На счет "2" проведите взглядом по второй стороне и выдохните и так далее. Продолжайте упражнение пока не успокоитесь. Напрягите все мышцы тела на руках и ногах, спине, животе, шее. Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьте тело. Затем поочередно расслабляйте и напрягайте разные группы мышц. Это упражнение можно делать перед сном.

Соблюдайте режим дня

Принимайте душ, убирайтесь в квартире, соблюдайте режим сна. Даже если такие действия кажутся вам бессмысленными и бесполезными - они дадут чувство контроля над своей жизнью и помогут легче пережить тяжелые дни. Сделайте повседневные дела, которые давно откладывали - например, переберите шкаф с одеждой или погладьте постельное белье. Это также поможет успокоиться и отвлечься.

Вас также могут заинтересовать новости: