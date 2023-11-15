При этом исследования показывают, что количество часов сна не является самым важным показателем.

Когда дело доходит до оценивания сна, большинство людей сосредотачиваются на том, что нужно проспать определенное количество часов каждую ночь. Однако эксперты говорят, что это не самый важный показатель.

Исследование показало, что регулярность сна - засыпание и пробуждение примерно в одно и то же время каждый день - является более важным компонентом, пишет Fox News. "Постоянство времени начала и завершения сна важно для здоровья, безопасности и работоспособности", - говорится в результатах исследования.

"Когда мы говорим о сне, наибольшее внимание уделяется продолжительности", - сказал Мэтью Уивер, сотрудник отделения сна и циркадных расстройств Женской больницы им. Бригама и соавтор отчета исследования. Он добавил, что это всего лишь один компонент, и в последнее время появилось все больше доказательств того, что регулярность сна становится важнее.

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По словам Уивера, многие исследования показали, что нерегулярный сон связан с неблагоприятными последствиями для здоровья. "Это ухудшение метаболических последствий, таких как ожирение и метаболический синдром, а также сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, увеличение ряда различных маркеров воспаления и усиления боли", - объяснил он.

Кроме того, когда у людей непостоянный режим сна, это отрицательно влияет на продолжительность и качество сна.

"Психическое здоровье также было хуже: нерегулярный сон ассоциировался с усилением депрессии, ухудшением настроения, снижением самооценки и ухудшением общего самочувствия", - добавил специалист.

Однако, что же представляет собой "нерегулярный" сон, то это не совсем ясно, сказал Уивер и добавил, что всего лишь одного часа отклонения от режима сна бывает достаточно, чтобы негативно повлиять на обмен веществ и здоровье сердца.

Эксперты отметили, что нерегулярный сон, помимо влияния на здоровье, также связан с ухудшением успеваемости, внимания и мышления.

Другие исследования о сне

В 2023 году фраза "Я устал" достигла самой высокой частоты в поисковых запросах Google, что говорит о том, что люди борются с усталостью больше, чем когда-либо прежде. Исследование установило, что недостаток сна угрожает психическому здоровью 78% взрослых.

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