Он дал несколько эффективных советов тем, кто хочет держать память в хорошей форме.

Сон и память неразрывно связаны и, по данным ученых, человеческа память невероятно чувствительна даже к кратковременному лишению сна.

Как отметил профессор когнитивной нейронауки Оксфордского университета Бернхард Старесина, роль хорошего сна для когнитивной работоспособности невозможно переоценить, передает Newsweek. Он поделился несколькими советами, которые помогут улучшить качество сна и, следственно, памяти. Первое, что он отметил, это дневной сон. Он способен прекрасно улучшать память.

Старесина рассказал, что старается спать по семь-восемь часов каждую ночь, но кроме этого есть еще несколько секретов.

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"Физические упражнения улучшают умственные способности, в том числе память", - сказал Старесина, уточнив, что достаточно регулярных физических упражнений, чтобы разогнать кровь.

"Еще я стараюсь избегать обработанных продуктов в целом и, особенно, избегать тяжелой еды вечером, поскольку они ухудшают качество сна", - поделился секретом специалист.

Также нейробиолог назвал еще один фактор образа жизни, который может серьезно повлиять на сон - это время, проведенное перед экраном. "Избегайте экранного времени перед сном, так как доказано, что это имеет пагубные последствия для качества сна и, следовательно, для памяти", - рассказал он.

Помимо всего этого, как отметил нейробиолог, важно тренировать память. "Память подчиняется принципу "используй или потеряешь". Регулярная тренировка памяти, например, попытка запомнить список покупок или новый номер телефона, помогает, а также лучше меньше полагаться на телефоны для навигации. То есть, чем больше усилий вы приложите, тем дольше сохранится ваша память", объяснил специалист.

Для облегчения запоминания, специалист посоветовал конкретную информацию связать с другими воспоминаниями или ощущениями.

"Большинство воспоминаний носят ассоциативный характер. Таким образом, чем лучше вы сможете вплести новую информацию в уже существующую базу знаний, тем больше вероятность, что она приживется… Использование как можно большего количества органов чувств при изучении новой информации очень полезно. Это облегчит процес вспоминания той или иной информации", - отметил специалист.

"По моему мнению, любопытство, чтение, общение и путешествия более эффективны для поддержания когнитивной работоспособности на протяжении всей жизни", - заключил он.

Как плохой сн сказывается на здоровье

Ученые уже давно заявили, что недостаток сна очень негативно влияет как на физическое, так и на психологическое состояние человека. А постоянное недосыпание способно вызвать целый ряд проблем со здоровьем.

Ученые отметили, что люди, которые испытывают регуляный недостаток сна, становятся раздражительными, нервными и агрессивными, а еще неспособными что-либо запоминать и выполнять достаточно хорошо умственную работу.

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