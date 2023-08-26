Она отметила, что регулярное высыпание избавит вас от потребности составлять "длинный и дорогой список средств по уходу за кожей".

Эксперт по сну рассказала, как полезно для организма человека спать достаточное время. Это предотвращает появление морщин и укреплаяет имунную систему.

Доктор Шелби Харрис, директор Sleepopolis отметила, что достаточное количество сна действительно творит чудеса в предотвращении старения, пишет Mirror.co.uk. Она объяснила, почему это работает. Специалист рекомендует взрослым спать по 7-9 часов в сутки и тогда эффект станет заметным.

"Сон - это естественное средство для поддержания молодости кожи. Сон способствует улучшению здоровья кожи и борьбе со старением, восстановливает кожу, помогая выработке коллагена. Нормализует кровоток, регулирует гормоны и уменьшает воспаления, увлажняет кожу и снижает стресс", - перечислила эксперт.

Видео дня

Она добавила, что достаточный сон помогает "поддерживать клеточное омоложение", что способствует эластичности кожи. Доктор Шелби отметила, что не потребуются "длинный и дорогой список средств по уходу за кожей, поскольку самый важный продукт - это сон".

При этом Харрис предупредила, что на режим и качество сна могут влиять такие факторы, как генетика, образ жизни, стресс и состояние здоровья.

Кроме того, специалист добавила, что достаточный сон также принесет пользу иммунной системе. "Сон помогает нашему телу восстанавливаться, поддерживает когнитивные функции, регулирует эмоции, справляется со стрессом, поддерживает физическое здоровье, балансирует гормоны и помогает в детоксикации мозга. Усиливает кровоток, поддерживает баланс гидратации, уменьшает воспаления и помогает в поддержке иммунной системы", - отметила эксперт.

При этом Харрис развенчала миф о том, что выспаться на выходных тоже дает эффект. Она отметила, что для достижения наилучших результатов важно придерживаться режима сна.

"К сожалению, это означает, что вы не сможете проснуться воскресным утром сияющим", - отметила она.

Для того, чтобы погрузиться в самый глубокий сон, лучше всего, по совам Харрис, подойдет прохладная, темная и тихая обстановка, а сон на спине - будет самой подходящей позой.

Польза сна

Ученым давно известно, что достаточное количество сна в сутки помогает оставаться человеку здоровым. По оценкам специалистов взрослый человек должен спать примерно 8 часов в сутки.

И наоборот систематический недостаток сна очень пагубно влияет на психическое и физическое здоровье человека, а также негативно сказывается на его умственных способностях.

Вас также могут заинтересовать новости: