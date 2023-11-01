Ощущение "нечеткости", трудности с запоминанием и проблемы с концентрацией внимания - это то, что многие называют "мозговым туманом".

Специалисты назвали нездоровые продукты с низким содержанием антиоксидантов и полезных жиров, которые могут усиливать воспаление и повышать уровень сахара в крови, способствуя затуманиванию мозга.

Ощущение "нечеткости", трудности с запоминанием и проблемы с концентрацией внимания - это то, что многие из нас называют "мозговым туманом", пишет Eatthis. Распространенные причины затуманивания сознания включают переживание стресса или горя, период перименопаузы (для женщин) и истощение. Но не все знают, что затуманивание сознания может вызывать также то, что ві едите.

"Учитывая, что "мозговой туман" - это термин, обозначающий набор симптомов, влияющих на нейрокогницию, важно помнить, что наука все еще изучает это явление. При этом специалистам известно, что продукты также могут вызвать воспаление в мозгу, что приводит к ощущению усталости, бессоннице и многому другому.

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Диетолог Лиз Шоу рассказала, что "эти продукты обычно содержат мало антиоксидантов и полезных жиров, таких как омега-3, и вместо этого содержат много трансжиров, добавленного сахара и рафинированного крахмала".

Она отметила, что для снижения риска возникновения тумана в мозгу нужна сбалансированная диета. В частности, богатая питательными веществами и антиоксидантами диета может поддержать здоровье мозга и когнитивные функции. Продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, такие как жирная рыба, семена льна и грецкие орехи, особенно полезны для ясности ума. Точно так же фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, могут защитить мозг от окислительного стресса, который в противном случае может способствовать затуманиванию мозга. Гидратация также играет решающую роль, а недостаточное потребление воды может привести к когнитивным трудностям.

С другой стороны, есть некоторые продукты, которые вы можете ограничить или избегать, если вас беспокоит туман в голове. Вот 10 продуктов, которые могут вызвать затуманивание сознания.

Ультрапереработанные продукты - они содержат много сахара, вредных жиров и натрия и часто содержат искусственные консерванты, красители и ароматизаторы.

По словам диетолога Мелиссы Митри, к ним относятся хлопья для завтрака, упакованный хлеб и хлебобулочные изделия, такие как кексы и пончики, которые часто содержат рафинированное зерно, добавленный сахар и вредные жиры.

Пищевые добавки - это вещества, добавляемые в пищу для различных целей, включая продление срока годности и придание цвета или вкуса.

Митри отметила, что некоторые люди "чувствуют затуманивание сознания после употребления нескольких наиболее популярных пищевых добавок, включая глутамат натрия и искусственные подсластители, такие как аспартам".

Алкоголь - главный виновник затуманивания сознания из-за его воздействия как на гидратацию, так и на центральную нервную систему.

Митри объяснила, что мало того, что вы можете чувствовать туман во время питья, его последствия могут ощущаться и в течение нескольких дней. Она сказала, что употребление алкоголя может вызвать обезвоживание, которое ухудшает когнитивные функции.

Конфеты и газировка - могут в значительной степени способствовать затуманиванию мозга. Они часто содержат большое количество сахара, что может привести к внезапным скачкам уровня сахара в крови, в результате чего люди чувствуют усталость, отвлеченность и затуманенность сознания.

Жареная еда также может способствовать затуманиванию мозга. Она содержат много вредных жиров и соли и мало питательных веществ. Регулярное употребление жареной пищи может привести к усилению воспаления в организме, что является фактором, способствующим затуманиванию мозга.

Хот-доги также могут способствовать затуманенному мозгу. Эти продукты часто содержат большое количество натрия, нитратов и других консервантов, которые могут вызвать воспаление в организме и тем самым вызвать симптомы затуманивания сознания. Кроме того, это мясо часто содержит большое количество вредных жиров и обычно лишено необходимых питательных веществ.

Глютен - связь между потреблением глютена и затуманиванием сознания представляет особый интерес. Глютен может вызвать воспалительную реакцию в кишечнике у людей с глютеновой болезнью, что может привести к воспалению, затрагивающему системы организма, включая мозг. Это воспаление в сочетании с мальабсорбцией питательных веществ может привести к состоянию когнитивных нарушений, часто называемому "мозговым туманом". Симптомы могут включать трудности с концентрацией внимания, забывчивость и отсутствие ясности ума. Хотя исследования в этой области все еще продолжаются, неофициальные данные подтверждают связь между потреблением глютена и затуманиванием сознания у чувствительных людей.

Кофеиносодержащие напитки - парадоксально, но, хотя небольшое количество кофеина может повысить бдительность и концентрацию, чрезмерное его употребление часто приводит к противоположному эффекту; это происходит из-за обезвоживания и чрезмерной стимуляции нервной системы. Чрезмерное употребление кофеина может привести к "эффекту рикошета", приводящему к усталости, головным болям и затуманенному мозгу по мере того, как стимулирующий эффект проходит.

Рафинированные углеводы - также известные как переработанные углеводы, представляют собой зерновые продукты, которые значительно изменены по сравнению с их естественным состоянием. Примеры рафинированных углеводов включают белый хлеб и белый рис. В результате получается пища, которая, в отличие от цельнозерновых продуктов, вызывает быстрый подъем и падение уровня сахара в крови. Организм реагирует на эти колебания выбросом гормонов, что приводит к симптомам, обычно связанным с затуманиванием сознания, таким как спутанность сознания, забывчивость и трудности с концентрацией внимания.

Вредная еда

Ученые уже давно установили, что вредная еда влияет не только на мозг, но и в целом на здоровье человека. Регулярное употребление газировки, фаст-фуда и сладкого чревато проблемами, начиная от избыточного веса и заканчивая сердечными приступами.

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