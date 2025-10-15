Гранатовый сок и зерна часто называют суперфудом.

Зерна и сок граната полезны для здоровья, поскольку содержат мощные антиоксиданты и питательные вещества. Их часто называют суперфудом, и в некоторых культурах они используются в качестве традиционного лекарственного продукта.

1. Поддерживают здоровье сердца

Считается, что гранаты улучшают здоровье сердца, уменьшая воспаление, пишет Verywellhealth. В обзоре восьми клинических исследований ученые обнаружили, что гранатовый сок снижает артериальное давление у тех, кто его употреблял.

Другое исследование показало, что у людей с заболеваниями сердца, употреблявших гранатовый сок, уменьшалась частота и выраженность боли в груди. У них также наблюдалось снижение уровня маркеров, указывающих на улучшение здоровья сердца.

2. Способствуют здоровью мочевыводящих путей

Исследования показали, что гранаты могут способствовать здоровью мочевыводящих путей. Некоторые исследования показали, что гранатовый сок может помочь предотвратить образование камней в почках.

3. Способствуют контролю уровня сахара в крови

Гранаты, содержат натуральные сахара, которые, как правило, безопасны для людей с диабетом при умеренном употреблении. Некоторые исследования показывают, что гранаты могут улучшать уровень сахара в крови натощак у людей с диабетом.

Полезные свойства гранатов могут распространяться и на метаболический синдром с его проявлениями: инсулинорезистентностью, повышенным холестерином и высоким артериальным давлением, а также ожирением.

4. Способствуют здоровью пищеварительной системы

Граны содержат много пищевых волокон, которые способствуют пищеварению. Кроме того, известно, что полифенольные антиоксиданты, содержащиеся в этих плодах, уменьшают воспаление, что также может улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта.

5. Повышают выносливость при физических нагрузках

Некоторые исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в гранате, могут повышать выносливость при физических нагрузках. Одно исследование показало, что употребление экстракта граната увеличивало время до наступления утомления у тренированных велосипедистов. Исследователи также пришли к выводу, что экстракт граната может способствовать восстановлению поврежденных мышц.

6. Защищают от когнитивных заболеваний

Антиоксиданты в гранатах могут способствовать улучшению памяти и когнитивных функций, защищая нервные клетки от окислительного повреждения. Одно исследование с участием людей среднего и пожилого возраста показало, что те, кто ежедневно в течение года выпивал по 225 мл гранатового сока, показали лучшие результаты в тестах на память, чем участники группы плацебо.

Вещества, содержащиеся в листьях растения, также могут оказывать положительное влияние, в том числе защищать от неврологических расстройств.

Гранатовый сок не содержит столько же витаминов и клетчатки, сколько сами зерна. Тем не менее, он содержит полезные антиоксиданты и питательные вещества.

Фрукты должны быть основой рациона, однако на самом деле только 12% взрослых съедают рекомендуемые 1,5–2 чашки фруктов в день.

Специалисты отмечают, что все фрукты полезны, но некоторые из них особенно. Черника занимает звание самого полезного фрукта. Исследования показывают, что включение черники в рацион может снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

