Закон без науки: медик предупредил о рисках законопроекта №14110-д о никотиновых паучах

Никотиновые подушечки (паучи) – единственная среди всех никотинсодержащих изделий категория, которая до сих пор не имеет отдельного государственного регулирования в Украине. В настоящее время парламент рассматривает законопроект №14110-д, призванный урегулировать этот вопрос, однако подход к такому регулированию должен быть взвешенным, научно обоснованным и ответственным. Об этом в комментарии УНИАН заявил торакальный хирург, врач-пульмонолог, PhD Евгений Симонец.

По словам медика, законопроект содержит ряд норм, которые противоречат логике и результатам научных исследований. Среди таких необоснованных предложений – ограничение концентрации никотина в паучах до 1 мг, запрет ароматизаторов и введение стандартизированной упаковки.

"На основании актуальных научных исследований медицинское сообщество рассматривает концентрацию никотина в паучах на уровне 16,6 мг как научно обоснованный ориентир. При ограничении до 1 мг продукт фактически теряет свою функциональность. Это может подтолкнуть потребителей к обращению к чёрному рынку, где уже сейчас доступны паучи с дозировкой свыше 100 мг – без какого-либо контроля качества и оценки рисков для здоровья", – отметил Евгений Симонец.

Специалист поясняет, что хотя никотин вызывает зависимость и не является полностью безопасным, общепризнано, что основной вред, связанный с курением, обусловлен не самим никотином, а процессом горения табака и вдыханием продуктов сгорания. Это подтверждается многочисленными научными исследованиями и позициями международных медицинских институтов.

Бездымные никотиновые продукты, обеспечивающие доставку активного вещества без образования дыма и токсичных продуктов горения, позволяют взрослым курильщикам продолжать потребление никотина, избегая значительной части вреда для себя и окружающих.

"Также научно доказано, что именно доза никотина 16,6 мг в одной пауч-подушечке обеспечивает в дальнейшем концентрацию никотина в крови, сопоставимую с концентрацией после выкуривания одной сигареты", – добавил специалист.

По словам Симонца, предложение законопроекта №14110-д о запрете ароматизаторов и внедрении стандартизированной упаковки устраняет ключевые признаки легального продукта – идентификацию, прослеживаемость и ответственность производителя, что фактически развязывает руки нелегальным продавцам.

"Регулирование действительно необходимо, но оно должно быть компетентным. Паучи с предельно низким содержанием никотина теряют привлекательность для курильщиков как альтернатива сигаретам. В таком виде закон не снизит вред, а наоборот – усилит риски: вытеснит потребление в тень, лишит государство контроля и налоговых поступлений, а потребителей – минимальных гарантий безопасности. Создавать иллюзию заботы без учёта научных данных и медицинской экспертизы – это "путь в никуда", – подытожил Евгений Симонец.

