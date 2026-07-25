Врач назвала 10 причин есть виноград

Виноград способствует укреплению здоровья сердца, улучшает память, зрение и сон.

Виноград содержит много питательных веществ, которые могут принести большую пользу. В частности, он может поддерживать здоровье сердца, снабжать организм антиоксидантами, улучшать память и т. д. Об этом пишет Health.

Автор статьи, магистр здравоохранения, дипломированный врач, диетолог Синтия Сасс рассказала, что, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан винограда содержит 124 калории, 0,2 грамма жира (или 0,3% от суточной нормы), 3 миллиграмма натрия (или 0,1% от суточной нормы), 29 г углеводов (или 10% от суточной нормы), 1,4 г клетчатки (или 5% от суточной нормы), 1,1 г белка (или 2,2% от суточной нормы).

Врач предупредила, что некоторым людям следует с осторожностью употреблять виноград или вообще отказаться от него. Например, если есть аллергия на виноград, хотя в целом она не является распространенным явлением. Кроме того, употребление слишком большого количества винограда может привести к проблемам с пищеварением – газам, спазмам в желудке – из-за содержания клетчатки.

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В то же время эксперт назвала 10 причин включить виноград в свой рацион.

1. Он может помочь контролировать вес

Виноград – это низкокалорийный продукт, богатый питательными веществами, который может помочь вам контролировать вес. Один стакан винограда содержит около 124 калорий, рассказала автор. Кроме того, по её словам, виноград является источником клетчатки, которая важна для тех, кто хочет похудеть.

"Клетчатка – это углевод, который придает объём блюдам и закускам, помогая вам чувствовать сытость в течение длительного времени. Она также замедляет усвоение глюкозы (сахара), что предотвращает резкое повышение уровня сахара в крови", – сказала она.

Сасс посоветовала сочетать виноград с источником белка или жира, например с сыром, чтобы ещё больше предотвратить скачки уровня сахара в крови.

2. Может помочь снизить уровень сахара в крови

Как говорится в статье, гликемический индекс (показывающий, насколько быстро пища повышает уровень сахара в крови) винограда является средним, что идеально подходит для людей с диабетом.

Если употреблять виноград вместе с продуктами, имеющими еще более низкий гликемический индекс, например, яблоками, овсянкой или киноа, а также с источником белка или жира, то влияние на уровень сахара будет сведено к минимуму, отметила автор.

Кроме того, на уровень сахара положительно влияют клетчатка и антиоксиданты, которыми богат виноград. В частности, антиоксидант ресвератрол, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, улучшает чувствительность к инсулину – гормону, который помогает сахару проникать в клетки.

3. Полезен для здоровья сердца

Виноград также способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что содержащееся в винограде соединение ресвератрол обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Также было установлено, что ресвератрол предотвращает затвердевание артерий, снижает риск инсультов и инфарктов, а также понижает артериальное давление.

4. Поддерживает водный баланс

Один стакан винограда содержит 121 грамм воды, что способствует гидратации организма, подчеркнула Сасс.

"Поддержание водного баланса помогает выводить отходы из организма посредством мочеиспускания, потоотделения и дефекации", – напомнила автор.

Водный баланс, пишет она, важен ещё и потому, что помогает организму поддерживать нормальную температуру, смазывать суставы, защищать спинной мозг и другие ткани.

5. Обладает омолаживающими свойствами

По словам Сасс, некоторые данные свидетельствуют о том, что ресвератрол – соединение, содержащееся в винограде, – может замедлять процесс старения.

"В одном исследовании отмечалось, что ресвератрол может активировать белок, важный для ограничения калорий. Было показано, что ограничение калорий поддерживает метаболизм и уменьшает воспаление, что может иметь преимущества для борьбы со старением", – пояснила она.

Хотя, добавила она, ученые, чтобы сделать эти выводы, работали с животными, поэтому для полного понимания влияния ресвератрола на старение необходимы еще исследования на людях.

6. Может улучшить память

Исследования показали, что антиоксиданты, содержащиеся в винограде, улучшают когнитивные функции, в частности память. Также, по данным ученых, эти антиоксиданты могут поддерживать здоровье мозга.

"В одном исследовании изучалось влияние добавки Conigrape на основе винограда на когнитивные функции: одна группа из 57 взрослых принимала 250 миллиграммов добавки ежедневно в течение 12 недель, тогда как 52 человека входили в контрольную группу. У тех, кто принимал добавку, наблюдалось улучшение внимания и памяти по сравнению с контрольной группой", – рассказала врач.

7. Может улучшить сон

Как отметила эксперт, в винограде содержится небольшое количество мелатонина – гормона, вырабатываемого в мозге и способствующего продолжительному и спокойному сну.

"Мозг вырабатывает мелатонин, чтобы помочь регулировать циркадный ритм и засыпать, когда на улице темнеет. Дополнительный прием мелатонина может помочь при смене часовых поясов, нарушениях сна и тревоге до или после операции", – пояснила она.

Также врач сообщила, что недосыпание связано со многими рисками для здоровья, в частности с диабетом, гипертонией, ожирением, инсультом.

8. Может защитить глаза

В винограде содержатся лютеин и зеаксантин – пигменты, защищающие здоровье глаз. Они, по словам врача, улучшают зрительный контраст, увеличивают дальность зрения, уменьшают дискомфорт от бликов и яркого света.

"Они также помогают снизить риск макулярной дегенерации и катаракты. Эти заболевания являются двумя наиболее распространёнными проблемами со зрением", – сообщила она.

9. Может помочь укрепить кости

По словам Сасс, виноград снабжает организм витамином К, кальцием, магнием и калием. Именно эти вещества поддерживают здоровье костей.

Недостаточное потребление этих минералов и витаминов может увеличить риск переломов, предупредила эксперт.

10. Может укрепить иммунную систему

Одна чашка винограда содержит 4,8 миллиграмма витамина С, который необходим для нормального функционирования иммунной системы, сообщила диетолог.

"Пигмент, содержащийся в винограде, а также во многих других фруктах и овощах, также может обладать антимикробными свойствами. Он может защитить вас от бактерий и вирусов", – рассказала она.

Ранее УНИАН писал, что в Украине начинается сезон винограда – его уже продают по цене от 150 до 250 гривен за килограмм в мелкой оптовой торговле.

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