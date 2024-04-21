Ключом к успеху является последовательность физической активности в долгосрочной перспективе.

Сон является одной из основ хорошего здоровья. Достаточно качественный сон связан со здоровым сердцем, сияющей кожей и здоровым весом.

И наоборот, недостаток качественного сна с течением времени может увеличить риск развития хронических заболеваний, включая диабет, ожирение, высокое кровяное давление, болезни сердца, инсульт и плохое психическое здоровье, пишет Eatingwell.

Новое исследование может дать по крайней мере один ответ на вопрос, как добиться более спокойного сна. Исследователи искали корреляцию между физической активностью и бессонницей, временем сна и дневной сонливостью. В исследовании приняли участие 4339 человек. Участники, которые тренировались хотя бы два или более раз в неделю по одному часу считались физически активными, все остальные нет.

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Исследователи обнаружили, что постоянно активные участники реже всего сообщали о наличии двух или трех симптомов бессонницы. В частности, те, кто постоянно вел активный образ жизни в течение 10 лет, на 71% чаще спят нормально.

Другими словами, участники, сообщившие о своей физической активности в начале и конце 10-летнего периода исследования, с меньшей вероятностью сообщали о симптомах бессонницы при последующем наблюдении. Они также выявили, что те, кто был постоянно активен, спали рекомендованные 6-9 часов в сутки.

Интересно, что те, кто сообщил, что был физически активен в начале периода исследования, но стал неактивным к концу, не получили пользы от предыдущей активности. То же самое касается тех, кто не был физически активен изначально, но со временем стал активным. Это подчеркивает важность постоянной активности в долгосрочной перспективе.

Это исследование показывает, что регулярные физические упражнения могут помочь лучше спать.

Другие новости о пользе сна

Диета играет решающую роль в качестве и продолжительности сна, утверждают специалисты. "Поскольку мы тщательно учитываем, что едим для общего здоровья, диетический выбор может существенно повлиять на нашу способность легко засыпать, спать всю ночь и просыпаться с ощущением отдохнувшего человека", - объяснила эксперт по питанию Адити Мехротра.

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