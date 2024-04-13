Диетологи отметили, что лучше выбирать орехи согласно целям, таким как диета или просто здоровое питание.

Большинство орехов полезны, но если вы хотите похудеть или контролировать уровень сахара в крови, то нужно выбирать определенный тип орехов, поскольку все не подойдут.

Независимо от того, предпочитаете ли вы арахис, миндаль или кешью, орехи, как правило, являются питательной закуской, пишет Deseret. Они включают антиоксиданы, пищевые волокна, здоровые жиры и белок.

Но не все орехи одинаковы. Каждый тип содержит различные виды питательных веществ. Например, в кешью больше фосфора, а в фисташках больше калия.

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Какие орехи самые полезные

Миндаль богат витамином Е и способствует клеточной коммуникации и иммунной функции. Они также могут поддерживать полезные кишечные бактерии и снижать уровень плохого холестерина.

Бразильские орехи являются отличным источником селена - минерала, используемого для поддержания обмена веществ и функции щитовидной железы. Эти орехи содержат большое количество витамина Е и магния.

Орехи пекан богаты цинком, который помогает поддерживать иммунную функцию и синтез ДНК. Также они значительно снижают уровень холестерина.

Грецкие орехи являются источником меди, которая используется в организме для производства энергии и развития кровеносных сосудов.

Таким образом, специалисты утверждают, что большинство орехов полезны для здоровья, но рекомендуется есть их в умеренных количествах.

"Одним из недостатков орехов является то, что некоторые из них могут быть очень калорийными. Поэтому важно ограничивать порции", - говорится в комментарии клиники Майо. Также рекомендуется избегать употребления подслащенных или соленых орехов, поскольку вкусовые добавки могут "свести на нет их пользу для здоровья сердца".

Какие орехи лучше всего подходят

1. Если вы контролируете уровень сахара в крови

Лучше всего: миндаль и фисташки.

Миндаль помогает регулировать уровень сахара в крови и даже снижает риск сердечных заболеваний у людей с диабетом 2 типа.

"Фисташки богаты клетчаткой и белком, которые помогают контролировать уровень сахара в крови", - рассказал диетолог Тоби Смитсон.

2. Если вы пытаетесь похудеть

Лучше всего: кешью и арахис.

Кешью содержат достаточно белка и клетчатки, поэтому они могут помочь вам дольше чувствовать сытость и, таким образом, снизить общее количество калорий.

Арахис также содержит большое количество клетчатки и белка в дополнение к полезным жирам.

3. Если вы хотите иметь более здоровое сердце

Лучше всего: пекан и грецкие орехи.

Орехи пекан помогают снизить кровяное давление и являются качественным источником кальция, магния и калия.

"Пекан также является отличным источником витамина А, витамина Е и фолиевой кислоты", - сказала диетолог Кортни Пелитера.

А грецкие орехи могут "предотвратить развитие неустойчивого сердечного ритма" и снизить риск сердечно-сосудистых и ишемических заболеваний сердца, сообщила Школа общественного здравоохранения Чана.

4. Если у вас запор

Лучше всего: миндаль и грецкие орехи.

Употребление горсти миндаля в день значительно улучшает здоровье кишечника благодаря содержанию клетчатки. А грецкие орехи также содержат большое количество клетчатки и жирных кислот омега-3, которые "облегчают запоры, смазывая стенки кишечника, облегчая прохождение стула".

Другие новости о пользе орехов

Орехи полезны всем, независимо от типа - грецкие орехи, миндаль, фисташки, кешью, пекан, ведь каждый вид орехов полон питательных веществ. Это важно, так как продукты, богатые антиоксидантами, могут помочь защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами в организме.

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